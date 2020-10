Francesco Chiofalo: perché il papà della fidanzata lo “evita”

Stefano Fiordelisi ha finalmente spiegato perché non è d’accordo sul fidanzamento tra sua figlia Antonella e Francesco Chiofalo.

Il matrimonio, anzi il fidanzamento tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non s’ha da fare. A dirlo è il papà di lei, Stefano, ammettendo che l’ex volto di Temptation Island a lui e a sua moglie non piace proprio. Già la scorsa estate Antonella aveva raccontato che la sua famiglia non accetta Francesco, e ora sappiamo anche perché.

Il rapporto di Francesco Chiofalo con i genitori di Antonella Fiordelisi

Secondo Stefano Fiordelisi, a parte la generosità il fidanzato di sua figlia non ha altre qualità. E sfida chiunque a trovarne. Va da sé che, complice il Coronavirus, i due non si stanno frequentando molto. Perché non accetta Francesco Chiofalo? “Perché abbiamo avuto il piacere di conoscerlo spiega lo stesso Fiordelisi -. Lo considero una persona estremamente limpida. Lui si manifesta sempre per quello che è. Proprio per questo non ho nessuna difficoltà a evitarlo”.

Ma se oggi i rapporti sono quelli che sono, secondo Stefano Fiordelisi è tutto “merito suo perché non ha mai nascosto i lati del suo carattere”. “Non ho detto che non lo sopporto- chiarisce – , ho solo detto che non ne condivido alcuni comportamenti. Se poi è normale litigare con i condomini o parlare a voce alta al cellulare alle tre di notte allora sono io il folle”.

E se un domani i due gli dicessero che sta per diventare nonno? “Credo che non reggerei il colpo”, confessa Stefano. Quanto alla madre di Antonella, pare che abbia un’opinione addirittura peggiore della sua: “Lei è leggermente più drastica…”.

