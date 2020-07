Una lettera pubblicata sul settimanale Di Più: Antonella Fiordelisi è preoccupata per lo stato di salute del suo fidanzato Francesco Chiofalo

Una situazione davvero preoccupante per Antonella Fiordelisi, la giovane schermitrice di Salerno, in passato protagonista come tentatrice a Temptation Island. Da un anno è fidanzata con Francesco Chiofalo: i due si sono conosciuti proprio all’interno del programma di Canale5. Lui era fidanzato, poi dopo una conoscenza da amici hanno deciso di stare insieme. Il ragazzo ha sconfitto un tumore al cervello nell’ultimo periodo, ma non avrebbe intenzione di svolgere controlli e visite preoccupando la ragazza al suo fianco che ha pubblicato così una lettera sul settimanale Di Più. Antonella ha voluto così dare una scossa al suo fidanzato, che dopo aver sconfitto il tumore, non vuole più fare controlli e gli ha consigliato, inoltre, di smettere di fumare.

Antonella Fiordelisi, la lettera a Chiofalo

Così la stessa giovane ragazza ha scritto una lunga lettera pubblicata dal settimanale Di Più: “Hai deciso di non voler fare più controlli senza seguire le terapie che ti danno i dottori. Così io verrò a vivere con te se decidi di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”. Poi ha aggiunto: “Non devi più fumare visto che fa male dopo il tumore che hai avuto. Il fumo passivo, poi, è dannoso anche per me. Nell’ultimo periodo Antonella si è trasferita a Roma a casa del suo fidanzato per provare così a convivere per un certo periodo. E ci saranno nuove regole a cui dovrà sottoporsi per attestare il suo amore verso la schermitrice di Salerno. Francesco ci riuscirà?