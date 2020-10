Selvaggia Roma, cosa accadde veramente con Francesco Chiofalo

By

Il nome di Selvaggia Roma sta oramai facendo il giro del web. Scopriamo che cosa è successo davvero tra lei e Francesco Chiofalo.

Selvaggia Roma, una bellissima donna di origini arabo-cubane, è oggi conosciuta in tutta la penisola italiana. La 30enne, speaker radiofonica, modella, e influencer è apparsa per la prima volta sul grande schermo a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Alessio Lo Passo. È stata però eliminata dal programma, e successivamente si è legata sentimentalmente a Francesco Chiofalo.

La Roma e Chiofalo hanno vissuto una storia d’amore intensa, che è andata in frantumi dopo il programma Temptation Island, al quale i due hanno partecipato in coppia. Entrambi erano adorati dal pubblico, ma pare proprio che il filo che li univa si sia rotto definitivamente. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo tra i due e perché si sono separati.

La storia tra Francesco e Selvaggia è sempre stata un po’ tormentata. Le tensioni ed i disguidi continui li hanno condotti nel 2017 al reality delle tentazioni, Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al programma con lo scopo di chiarirsi le idee, e capire se davvero fossero fatti l’uno per l’altra.

Dopo cinque anni di relazione e convivenza, la coppia ha drammaticamente optato per la separazione. Proprio così, alla fine del programma, Francesco e Selvaggia sono usciti separati. I rapporti tra i due, da quel momento in poi, sono sempre stati tesi, e le polemiche non sono certamente mancate all’appello. Frecciatine sono volate infatti dall’uno all’altra, anche di recente.

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo pensavano al matrimonio

Francesca Roma ha recentemente rivelato in un’intervista che lei e l’ex Francesco Chiofalo pensavano addirittura alle nozze prima della separazione. Lei e “Lenticchio” si sono ufficialmente detti addio nel 2017, nel programma Temptation Island. La loro storia è andata avanti per ben 5 anni, che, a detta dei due, sono stati abbastanza tormentati. Adesso Chiofalo è felicemente fidanzato con Antonella Fiordeliso, mentre Selvaggia è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020.