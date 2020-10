GF Vip, Antonio Zequila torna nella Casa: ecco le prime indiscrezioni

Stasera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Antonio Zequila che riserverà senz’altro qualche sorpresa.

Tra poche ore l’equilibrio della Casa del Grande Fratello Vip, che già si regge su due fazioni ben distinte, ciascuna con le sue strategie di gioco, sarà messo alla prova dal “ritorno” dell’ex Antonio Zequila (e non solo). L’attore ha qualcosa da dire a uno degli inquilini: con chi si confronterà?“

Il confronto tra Zequila e l’inquilino X

Antonio Zequila è stato un concorrente della scorsa edizione del GF Vip. Ad annunciare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è il canale online del programma su Instagram, dove è stata postata una foto di Zequila con il commento eloquente: “Antonio Zequila ha qualcosa da dire a uno degli inquilini: con chi si confronterà questa sera? 😏”.

Tantissimi i commenti da parte dei follower, spiazzati da questo ennesimo colpo di scena nella Casa. Al momento non ci sono indizi per fare delle ipotesi sul misterioso gieffino. Tutti in teoria potrebbero essere coinvolti in questo inatteso faccia a faccia. Per questo, ma non solo, la puntata di stasera è davvero imperdibile per gli aficionados del reality.

EDS