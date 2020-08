Gf Vip | ‘Antonella Elia raccomandata’ | l’accusa di Zequila e Fabio Testi

I suoi due ex coinquilini al Gf Vip, Antonio Zequila e Fabio Testi, si scagliano contro Antonella Elia, promossa ad opinionista in studio.

Il prossimo 14 settembre inizierà la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. E ci sarà anche Antonella Elia al Gf Vip, ma questa volta da studio e nelle vesti di opinionista. Se la cosa ha suscitato un generale consenso tra il pubblico, non lo stesso si può dire dopo avere raccolto il pensiero di due ex partecipanti.

Che con la 56enne attrice torinese hanno convissuto nella casa di Cinecittà ad inizio 2019. Si tratta di Antonio Zequila e Fabio Testi. Entrambi contestano la decisione presa dal conduttore Alfonso Signorini di portare al proprio fianco proprio Antonella Elia al Gf Vip da settembre. A ‘Nuovo Tv’ Fabio Testi afferma: “Già dalla prima puntata si era capito che tra Signorini e lei c’era un accordo. E che lui la proteggeva”. Zequila si mostra più ironico e fa del sarcasmo: “Lei e Pupo sono alti uguali, si troveranno molto bene insieme”.

Antonella Elia Gf Vip, c’è anche chi la sostiene

A sostenere la ex valletta di Mike Bongiorno è invece Manila Nazzaro, con le due che hanno stretto una bella amicizia nel corso di questa estate durante ‘Temptation Island Vip’. “Antonella merita questa opportunità e molto altro, sono molto contenta per lei”. Il cast della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ non è ancora al completo, ma intanto ci sono già delle certezze. A prendere parte al reality tra poche settimane ci saranno infatti la contessa Patrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci.

