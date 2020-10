Gf Vip, Elisabetta Gregoraci offesa da Pierpaolo Pretelli: cos’è successo

Nella Casa del Gf Vip Pierpaolo Pretelli ha dedicato Più bella cosa a Elisabetta Gregoraci, ma la sua reazione non è stata quella che si aspettava.

Da buon seduttore, Pierpaolo Pretelli non molla la presa. Il concorrente del Grande Fratello Vip le sta studiando tutte per conquistare Elisabetta Gregoraci, ultima la dedica di Più bella cosa, celebre canzone d’amore di Eros Ramazzotti. Lei, però, non ha reagito esattamente come lui si aspettava…

Il corteggiamento di Pierpaolo Pretelli verso Elisabetta Gregoraci

Nella serata karaoke all’interno della casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha dedicato a Elisabetta Gregoraci un brano che farebbe sciogliere anche la più algida delle corteggiare. “Ti è piaciuta la canzone?”, ha chiesto il modello alla showgirl, dopo aver cantato senza mai toglierle gli occhi di dosso. “Sì, mi sono emozionata molto”, ha risposto l’ex lady Briatore. E lui “Forse ti è arrivata l’energia che ci ho messo”. Ma la Gregoraci è rimasta decisamente fredda, e le insistenze del ragazzo hanno solo peggiorato la situazione.

“Tu vuoi farmi proprio arrabbiare. Non fingere” è sbottata a un certo punto Elisabetta Gregoraci, mostrandosi infastidita e quasi offesa dall’atteggiamento del corteggiatore, che però è tornato alla carica: “Per me era più bella cosa”, le ha detto guardandola negli occhi. Lei non gli ha risposto, continuando a bere la tisana e intervenendo nei discorsi degli altri inquilini nei paraggi. Ma alla fine gli ha dato un “contentino”. “Il più bravo è stato Pierpaolo con Eros”, ha detto a tutti sorridendo. Che sia la prima breccia nella corazza della corteggiata?

