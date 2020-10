GF Vip news | tre celebrità pronte ad entrare nella casa | i nomi

GF Vip news, il cast dei partecipanti si arricchirà con ulteriori tre volti noti nei prossimi giorni. Sono due donne ed un uomo.

Al GF Vip news in vista per quanto riguarda dei possibili e tanto caldeggiati nuovi ingressi. Il cast dei concorrenti dovrebbe arricchirsi con ulteriori partecipanti, alcuni dei quali hanno già all’interno del proprio curriculum delle partecipazioni ad altri reality show. Tra i nomi più gettonati in questo senso si fanno quelli di Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma. La Salemi prese parte al Grande Fratello Vip 3 e la sua esperienza lì culminò con il fidanzamento – poi terminato non molto tempo dopo – con Francesco Monte, altro concorrente di allora.

La cosa scatenò anche delle polemiche a distanza con Cecilia Rodriguez, ex di Monte. Bettarini ha partecipato già a ‘L’Isola dei Famosi’, alla prima edizione del GF Vip, a ‘La Talpa’ ed a ‘Ballando con le Stelle’ edizione 2009. In televisione l’ex marito di Simona Ventura è ormai un personaggio molto ben rodato. E poi c’è Selvaggia Roma, divenuta famosa in passato per avere preso parte a ‘Temptation Island’ assieme al suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo. Entrambi sono poi divenuti degli influencer.

GF Vip news, arrivano volti nuovi nella casa

In merito al GF Vip news e rumours riferiscono che dovrebbero avvenire ulteriori quattro ingressi da parte di altrettanti vip, nelle prossime settimane. Il reality show finirà poi a gennaio 2021, salvo stravolgimenti imposti dal peggiorare della pandemia di Coronavirus attualmente in corso. Nel frattempo si parla anche di una sola puntata serale in diretta, da novembre in poi, invece delle attuali due.

