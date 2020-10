Coronavirus, terribile notizia per Fabrizio Corona: “Sono inca***to nero”

Fabrizio Corona ha fatto sapere via social di aver contratto il Coronavirus: ecco l’avvertimento a tutte le persone con cui è stato in contatto.

Anche Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso ex Re dei paparazzi sui social network, spiegando di avere avuto la febbre a 39 per ben tre giorni. Dopo il risultato del tampone il Nostro ha pensato bene di avvertire tutte le persone con cui è stato in contatto, compresi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.

“Sono parecchi giorni che non parlo sui social, circa tre – dice Corona -. Sono inca***to nero, per tutta una serie di ragioni. Non posso parlare perché sennò combinerei solo disastri. Però purtroppo sono risultato positivo, ho il coronavirus. Ho avuto la febbre alta, a 39, per tre giorni. Stamattina mi sono svegliato con un forte mal di gola però mi sento bene”. “Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute in contatto con me in questi giorni, in tribunale, giornalisti, persone esterne – aggiunge -. In modo che anche loro possano fare il tampone ed evitare altri contagi. Farò dieci giorni di quarantena, li sto facendo già. Settimana prossima rifarò il tampone. Ma non starò zitto, parlerò”.

Un’altra tegola per Fabrizio Corona

“Mi spiace per le famiglie dei miei avvocati, soprattutto per l’avv. Chiesa che ha una situazione a casa molto particolare”, prosegue Fabrizio Corona. “E’ un po’ come la legge di Murphy, quando ti capita una cosa negativa, te ne capitano altre a catena. Ma io non sono mai morto, neanche di fronte a cose peggiori”.

Il pensiero va naturalmente alla recente sentenza del tribunale di sorveglianza di Milano, che lo ha condannato ad altri nove mesi. Secondo la procura generale, infatti, nel periodo che aveva già scontato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre del 2018 il Nostro avrebbe commesso violazioni tali da rendere necessaria una revisione della pena.

EDS