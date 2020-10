Dopo la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano, Fabrizio Corona minaccia: “Pronto a sacrificare la mia vita”.

“Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora basta”, questo lo sfogo social di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo dei vip è fuori di sé dopo la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano e addirittura minaccia il suicidio: “È una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così”.

In precedenza, aveva usato Instagram per postare un fotomontaggio: “Carcere a vita per uno dei più grandi criminali italiani”, scrive in un post sul suo profilo personale, postando un’immagine come quelle segnaletiche dell’arresto. Un altro affondo dell’ex di Nina Moric, che trova nelle sue uscite l’approvazione dei follower.

La rabbia sui social di Fabrizio Corona, che minaccia il suicidio

Fabrizio Corona scrive: “Quante clamorose, allucinanti ingiustizie. Mi hanno rubato 14 anni della mia vita”. In tanti come detto lo sostengono e gli mandano messaggi di solidarietà. “La giustizia si è messa proprio contro di lui dal primo momento, non gli date pace”, sottolineano alcuni utenti. Alcuni chiamano direttamente in causa Nina Moric: “Sarà contenta ora la tua ex.. meno male che ti voleva bene eh… Solidarietà. Resisti”.

L’invito di tantissimi suoi follower è a non mollare e a resistere, sebbene sia un momento difficile da attraversare. Questo il tenore dei commenti apparsi in queste ore sul profilo Instagram dell’ex paparazzo dei vip. “Chi ammazza viene punito di meno. Sembra un’accanimento assurdo”, è in sostanza quello che sottolineano gli utenti social, dopo questa ennesima sentenza contestata.