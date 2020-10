View this post on Instagram

Sfruttare le energie rinnovabili, evitare i biocarburanti, cambiare il modo in cui ci spostiamo: abbiamo bisogno di questo per migliorare la nostra qualità della vita e per la salute dell'intero Pianeta. La lista di cose da fare è lunga, ma non impossibile: migliorare la mobilità ciclistica e pedonale nelle città, fare investimenti significativi e continui nel trasporto pubblico, nelle ferrovie, in treni e autobus, eliminare i voli a corto raggio e fermare tutti gli investimenti nel settore dei trasporti ad alta intensità di carbonio, come nuovi aeroporti e autostrade. Siamo pronti per questa trasformazione epocale? #TransformTransport! #urban #trasporti #europeanmobilityweek #city #città #mobilità #clima #cambiamenticlmiatici #climatechange #nonchiamatelomaltempo ##mobilitàsostenibile