Fidanzati morti | periscono in incidente a 19 e 17 anni | FOTO

Erano giovanissimi i due fidanzati morti in maniera orribile a seguito di un incidente stradale. La loro fine è davvero da incubo.

Avevano solamente 19 e 17 anni, Domenico ed Angelica. Loro erano due giovani fidanzati morti a seguito di un terribile incidente stradale. La giovanissima coppia viaggiava a bordo di una Fiat 600 con lui al volante, quando si è schiantato contro un suv.

Domenico ed Angelica stavano viaggiando sulla Strada Statale 96 in un tratto compreso tra i comuni pugliesi di Altamura e di Gravina, in provincia di Bari. Subito dopo l’impatto, la loro auto si è capottata ed è finita preda delle fiamme. I due fidanzati morti sono rimasti intrappolati dentro, in maniera fatale. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 con una ambulanza, i carabinieri e la Polizia Locale di stanza ad Altamura.

Fidanzati morti, la loro comunità è in lutto

I pompieri hanno provveduto ad estrarre i due ragazzi dalle lamiere, in condizioni gravissime. Il conducente al volante del suv ha invece rimediato delle ferite di lieve entità. non si conoscono ancora le cause dell’incidente, sul quale le forze dell’ordine stanno conducendo gli opportuni rilievi. Lo scontro sarebbe avvenuto in un rettilineo, resta da stabilire per quale motivo sia avvenuto lo scontro. I due fidanzati morti in così giovane età amavano molto i cavalli. Lui inoltre era molto conosciuto per la partecipazione alla vita culturale locale.

