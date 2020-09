Tragico incidente stradale a Vicenza: muore un ragazzo di soli 21 anni

Ieri notte un drammatico incidente autostradale ha portato alla morte di un ragazzo 21enne: un suo amico è ferito gravemente.

Al termine di una serata in compagnia di amici, due 21enni vicentini si sono messi in auto per fare ritorno a casa. I due giovani, però, non sono mai arrivati a destinazione a causa di un tragico incidente stradale. Mentre percorrevano la SP 350, altezza Cogollo del Cengio, la loro auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, intrappolandoli nell’abitacolo. L’urto ed il ribaltamento del mezzo sono stati violenti ed entrambi hanno perso i sensi.

Il sinistro è stato segnalato alle autorità competenti intorno alle 3 di questa notte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza ed una volante dei carabinieri. I pompieri hanno estratto i due giovani dall’abitacolo, mentre i paramedici si sono occupati di verificarne lo stato di salute. Per il guidatore, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul luogo stesso del sinistro.

Tragico incidente a Vicenza: s’indaga per ricostruire la dinamica

Il passeggero, anch’esso 21enne, è stato invece stabilizzato e portato in ospedale, dove si trova ancora ricoverato. Le ferite riportate dal ragazzo erano serie, ma al momento non si conoscono le sue condizioni, dunque non si sa se è un pericolo di vita. I carabinieri durante la notte hanno esaminato la zona dell’incidente per effettuare i rilevamenti e poter ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, infatti, non si sa per quale motivo il guidatore abbia perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi c’è quella del colpo di sonno, dato l’orario, infatti, il giovane potrebbe aver accusato la stanchezza ed essersi addormentato al volante.