Tragico incidente: muore bimbo di 10 anni, la madre è in ospedale

Un violento incidente è costato la vita ad un bambino di soli 10 anni. La madre, gravemente ferita, si trova in ospedale.

Un violento e purtroppo letale incidente automobilistico si è verificato ieri mattina, intorno alle 13, in via Bergamo a Treviglio. Le due vetture stavano viaggiando in direzioni opposte sulla ex Statale 42 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una delle due ha invaso la corsia opposta. L’altra vettura, con una manovra disperata, ha cercato di evitare l’impatto ma non ha fatto in tempo.

L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo e ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell’auto che ha invaso la corsia opposta. A bordo della Fiat Punto c’erano una donna di 30 anni, Mihaela, ed il figlio di 10 anni, Mihai. Entrambi di origine rumena, mamma e figlio vivono in Italia da diverso tempo poiché il padre Claudiu ha trovato lavoro nel nostro Paese.

Tragico incidente a Treviglio: nulla da fare per il piccolo Mihai

Immediatamente dopo l’impatto sul luogo del sinistro sono giunti i paramedici ed i vigili del fuoco. Per il piccolo Mihai, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’altra vettura ha colpito proprio il lato passeggero e l’impatto ha causato danni fisici irreparabili. Grave anche la madre del bambino, la quale però è sopravvissuta ed ora si trova in ospedale. Al momento, però, non è chiaro se rischia la vita. Lievemente ferita, ma non in pericolo di vita, la donna alla guida dell’altra vettura. I due veicoli per il momento sono sotto sequestro e lo rimarranno finché non verranno concluse le indagini e verrà ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente.