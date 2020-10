L’attore Carmine Recano interpreta Massimo Valenti nella fiction Mare fuori. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Carmine Recano è un bravissimo attore noto al grande pubblico per la sua interpretazione del comandante di Polizia penitenziaria Massimo Valenti nella serie di Rai 2 Mare Fuori. Alle spalle ha altre fiction di successo come Un posto al sole, Carabinieri e La porta rossa. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Stasera in tv Mare Fuori: trama e anticipazioni del 7 ottobre

Leggi anche –> Ar Tem, chi è Pino di Mare Fuori: età, carriera, vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Carmine Recano

Carmine Recano è nato a Napoli il 28 novembre 1980 ed è diventato attore quasi per caso: a 17 anni ha accompagnato un suo amico per un provino, ma è stato lui ad essere notato, ottenendo addirittura il ruolo di protagonista dello spettacolo. L’anno successivo ha debuttato in tv con il film Un nuovo giorno e, come accennato, negli anni ha preso parte ad altre fiction televisive di successo, come Un posto al sole, Carabinieri, Un’altra vita e La porta rossa. Ora torna sul piccolo schermo con l’attesissima serie Mare Fuori, in onda su Rai 2 e destinata e un pubblico più giovane, nella quale interpreta il comandante di Polizia penitenziaria Massimo Valenti.

Nel corso della sua carriera Carmine Recano ha lavorato molto anche al cinema: dopo aver esordito nel film Terra rossa, ha recitato in diverse pellicole di Ferzan Ozpetek come Le fate ignoranti, Mine vaganti e La dea fortuna. Per il resto, non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata, per cui non sappiamo se sia fidanzato o single, e non c’è traccia di suoi profilo social, compreso Instagram.

Leggi anche –> Nicolas Maupas, chi è Filippo di Mare Fuori: età, vita, curiosità

EDS