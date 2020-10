Stasera in tv Mare Fuori: trama e anticipazioni del 7 ottobre

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 7 ottobre, con un nuovo episodio di Mare Fuori in onda su Rai2: ecco le anticipazioni

Ancora un nuovo appuntamento con “Mare Fuori”, in prima visione su Rai2 questa sera, mercoledì 7 ottobre alle 21:20. Ci saranno nuove storie di ragazzi che sono presenti all’Istituto di Pena Minorile di Napoli, che si raccontano tra amori, fughe, risse e nascite improvvise. Il primo episodio è intitolato “La vendetta per guarire” riguarda una ragazza di Rimini di nome Gemma, che è solita subire violenza dal fidanzato. Così quando la sorella diventa lei stessa una vittima per poterla difendere, la stessa ragazza pensa soltanto alla vendetta per guarire definitivamente. Poi c’è Filippo che pensa ad una nuova vendetta dopo i soprusi a cui lo sottopone Pino. Infine, Carmine, invece, è davvero rinato dopo la notizia che sarà padre, ma su di lui c’è ancora una minaccia di una vendetta dei Valletta. Improvvisamente la direttrice, dopo esser stata informata della sparizione della lametta rubata da Filippo, sospende sia i permessi che le attività ricreative.

Stasera in tv Mare Fuori: le curiosità

Inoltre, ci sarà il secondo appuntamento dal titolo “L’Appartenenza” con protagonista Edoardo che esce per un permesso. Filippo consegna la lametta alla direttrice e così Pino gli vuole dare una lezione. Intanto Gemma entra nel femminile e Viola inizia a circuirla con la sua arte manipolatoria. Una coproduzione Rai Fiction — Picomedia, prodotta da Roberto Sessa, per la regia di Carmine Elia con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati.