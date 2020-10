Nicolas Maupas, chi è Filippo di Mare Fuori: età, vita, curiosità

Il giovane attore Nicolas Maupas interpreta Filippo nella fiction Mare fuori. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Nicolas Maupas nella fiction Mare Fuori interpreta Filippo, un ragazzo che per una bravata con gli amici provoca la morte di uno di loro e finisce nell’istituto di pena minorile di Napoli dove si svolge la bella e serie di Rai 2. Conosciamo più da vicino questo giovane e promettente attore.

L’identikit di Nicolas Maupas

Nicola Maupas è nato a Milano, vanta origini franco-italiane e si divide tra il capoluogo lombardo dove vive con la famiglia e Roma. Grande appassionato di cinema, è allievo della scuola di recitazione Accademia Zero Nove e parla alla perfezione anche l’inglese. Per la tensione che riesce a mostrare con la recitazione e il suo indubbio fascino è già stato paragonato a un mito come James Dean.

In Mare Fuori, come detto, Nicolas Maupas si cala nei panni di Filippo, uno dei personaggi cardine della serie. Si tratta di un ragazzo di buona famiglia milanese, studente di pianoforte al Conservatorio, in vacanza a Napoli. Durante un party deve aiutare un amico a fare un selfie a testa in giù, ma ubriaco non riesce a tenerlo per le gambe, così il poveretto si schianta a terra e muore. Processato e condannato a scontare la sua pena nel carcere giovanile, Filippo deve affrontare un percorso di accettazione della sua colpevolezza e di assunzione di responsabilità, prima di poter rinascere a nuova vita.

