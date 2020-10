Ar Tem, chi è Pino di Mare Fuori: età, carriera, vita privata

Il giovane attore Ar Tem interpreta Pino nella fiction Mare fuori. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Nel cast di giovanissimi interpreti della fiction Mare Fuori è presente anche l’attore ucraino Artem Tkachuk. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Ar Tem

Artem Tkachuk ha 19 anni e come detto vanta origini ucraine, ma è cresciuto nel quartiere Salicelle di Afragola (Napoli). E’ ricordato soprattutto per aver preso parte al film La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, basato sul romanzo di Roberto Saviano e vincitore dell’Orso a Berlino 2019 per la migliore sceneggiatura.

Ar Tem nasce come pugile, ma a differenza dei ragazzi con i quali si sarebbe trovato successivamente a lavorare, aveva già manifestato un certo interesse per il mondo del cinema: aveva infatti preso parte ad altri casting per comparse. Finito di girare La paranza dei bambini, si è iscritto a un corso di recitazione. Il 29 aprile 2019 è finito in ospedale dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento nella zona dei “baretti” di Chiaia.

Nella fiction di Rai 2 Mare Fuori, invece, Ar Tem si cala nei panni di Pino detto ‘o Pazzo, che è il figlio unico di ragazza madre. Lui non appartiene a nessuna organizzazione criminale, ma nonostante ciò è un ragazzo senza regole né controllo. Ha un solo grande amico: il suo cane Tyson, che lo accompagnerà in un percorso di crescita e maturazione personale.

