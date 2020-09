Vanessa Incontrada dove vive la showgirl spagnola, dove è nata e i luoghi dove ha vissuto

Vanessa Incontrada è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Una donna che ha saputo uscire fuori dalle limitanti regole dello showbusiness, dalle costruzioni patinate, dall’immagine stereotipata femminile. Vanessa ha mostrato una versione umana e sincera di sé stessa conquistando tantissime persone, ma anche ricevendo molte critiche.

Vanessa però dal suo buen retiro italiano continua per la sua strada: si fa fotografare nuda sulla copertina di Vogue con il suo fisico morbido e bellissimo, ma soprattutto vero.

Ma dove vive Vanessa Incontrada? A Follonica, in Toscana. E’ questo è il suo buen retiro! E indubbiamente questa località sulla costa, noto centro balneare è un posto perfetto per una vita tranquilla e piacevole.

L’attrice nata in Spagna a Barcellona si è trasferita in Italia ormai da tanti anni. E’ una donna che ha viaggiato molto e ha vissuto in diverse città in Italia. Ma a Follonica sembra essersi fermata. Ciò anche per via della attività lavorativa che ha lanciato.

Dove vive Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona nel 1978 e a 18 anni arriva a Milano dove lavora come modella. Dopo appena due anni inzia la sua carriera in tv sulle reti mediaset e così il capoluogo meneghino diventa per gli anni l’epicentro della vita di Vanessa. Arriva poi il cinema e spesso vive per alcuni periodi a Roma.

Ma sarà l’incontro con il suo futuro marito che cambia la geografia degli spostamenti di Vanessa. Suo marito Rossano Laurini è un imprenditore toscano e la toscana diventerà infatti la casa di Vanessa. Il luogo scelto è Follonica. Questa località in provincia di Grosseto si estende sull’omonimo golfo ed è molto nota nella stagione estiva quando viene presa d’assalto dai vacanzieri.

Nel resto dell’anno Follonica è una cittadina tranquilla di poco più di 21 mila abitanti.

Nella vicinanze di Follonica ci sono spiagge bellissime come quella di Punta Ala o Cala Martina, la spettacolare riserva naturale dello Scarlino e i borghi nell’entroterra dove assaporare i piatti tipici della Toscana.

Vannessa Incontrada vive a Follonica con il marito e il figlio Isal nato nel 2008. A Follonica Vanessa ha aperto un negozio di abbigliamento ‘Besitos’ che si trova nel corso principale della città. La volontà di aprire questo negozio è come dice Vanessa nel sito per avere un rapporto con le persone, ‘volevo essere un’amica delle donne’.

Nel negozio dove tutto dagli arredi al colore delle pareti è stato scelto dall’Incontrada. E ovviamente lo sono anche gli accessori e gli abiti che vende. La linea di abbigliamento e accessori in vendita da Besitos è firmata da Vanessa Incontrada.

La casa di Vanessa Incontrada

A Follonica Vanessa Incontrada ha una bellissima casa con giardino e grandi vetrate. Una casa che ha arredato con lo stesso stile essenziale, ma caldo e dolce, che si può ritrovare nel negozio. In casa però tantissimo spazio viene dato al bianco. Bianche le pareti e bianco il grande divano in salotto. Nella sala il grande tavolo da pranzo e un pianoforte.

I mobili sono in stile shabby chic, linee essenziali, semplici ma di grande charme. In cucina uno stile essenziale, sulle tonalità del grigio, ma dall’effetto caldo e raffinato. Sul canale instagram di Vanessa Incontrada molte foto ritraggono la showgirl a casa con i suoi affetti e il suo cane Gina.