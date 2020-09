Prima di diventare la più bella d’Italia era così: di chi si tratta?

La bambina immortalata in questa foto oggi ha 35 anni ed è un’attrice famosa con alle spalle una vittoria a Miss Italia. Scopriamo insieme chi è.

Per la serie “come eravamo”, ecco una foto che non mancherà di stupire molti lettori. Il bebè non è altri che Miriam Leone, classe 1985, catanese. Il sorriso contagioso e quei grandi occhioni verdi non mentono….

Bella si nasce, attrice si diventa

Prima di diventare la grande attrice che è oggi, Miriam Leone si è diplomata al liceo classico nella sua città natale e si è poi iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia, ma non ha portato a termine i suoi studi. Eppure, il successo è entrata a gamba tesa nella vita della bella siciliana, stravolgendola completamente (e in meglio).

Miriam Leone ha deciso anni fa di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e c’è riuscita anche muovendo i primi passi proprio su un palco molto importante, ovvero quello di Miss Italia. Dopo aver vinto la 69° edizione del noto concorso di bellezza si è affermata come conduttrice, attrice e modella, ed è stata ingaggiata per ruoli televisivi e cinematografici sempre più importanti.

Oggi Miriam Leone è un’artista matura e versatile, stimata e amata da un vastissimo pubblico che la segue anche sui social network. Il suo profilo Instagram vanta infatti più di un milione e trecentomila followers, e quella bambina piccola ritratta in braccio alla mamma è ormai una bellissima 35enne avviata a una brillante carriera.

