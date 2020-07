Su Instagram la bellezza di Miriam Leone rivaleggia con l’amica Laura Chiatti. Le due attrici sono insieme in una foto postata per un evento speciale.

Non capita tutti i giorni di vedere due bellezze come Miriam Leone e Laura Chiatti. Eppure stavolta è successo. La 35enne siciliana e la 38enne umbra posano nello stesso scatto, su iniziativa della rossa catanese.

Che intende celebrare così la collega ed amica, dal momento che il 15 luglio è il giorno in cui quest’ultima compie gli anni. La Chiatti arriva al traguardo delle 38 candeline, e lo fa con una forma meravigliosa ed invidiabile, in questa foto che risale allo scorso inverno.

Miriam Leone, che scatto fantastico per omaggiare Laura Chiatti

Ma Miriam non è da meno. Ad ogni modo non è certo questo il luogo per rivaleggiare. La rossa e la bionda si fanno vedere insieme tra grandi sorrisi ed affetto. C’è molta stima reciproca tra le due ed i loro ammiratori ringraziano. La Leone sta vivendo un periodo davvero pregno di soddisfazioni, tra le sue fortunate apparizioni televisive ed al cinema. Senza contare quelle in diversi spot pubblicitari. E lo stesso dicasi anche per la Chiatti, che continua in tutta felicità il suo amore ormai consolidato nel tempo con il collega Marco Bocci.

