Miriam Leone e il pancino sospetto: dolce attesa per l’attrice?

Miriam Leone è stata fotografata con un’aspetto diverso dal solito. Le sue forme sembrano più addolcite, soprattutto la pancia. Che sia in dolce attesa?

Miriam Leone, ex Miss Italia, è stata fotografata dai paparazzi di Diva e Donna con forme più rotonde del solito. L’attrice siciliana si sta godendo gli ultimi giorni estivi nella sua terra d’origine prima di riprendere con gli impegni televisivi e la routine di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone: il dolcissimo post per celebrare il nastro d’argento

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone | auguri speciali a Laura Chiatti | “My Love” | FOTO

Dalle foto scattate Miriam Leone sembra diversa dal solito e non passa inosservato ai fans il pancino sospetto che si intravede sotto il costume bianco sfoggiato a Portofino. Insieme all’attrice il suo nuovo fidanzato Paolo, un manager finanziario con il quale sta insieme da quasi un anno, precisamente dallo scorso dicembre. I due sembra che si siano incontrati in maniera del tutto casuale, ma abbiano deciso di fare sul serio sin dal primo momento. Il pancino che l’attrice esibisce sembrerebbe esserne la prova più evidente. Mentre il suo fidanzato vive a Milano ed ha una passione per la musica e la barca a vela, Miriam ha casa a Roma e fa la pendolare per amore.

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone: vacanza romantica sul lago di Como | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Rinata. #accussì #withyou ❤️ #nomakeup #tornoatecheseipermelessenziale #piùlibrisuisocialplease Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 16 Set 2020 alle ore 3:09 PDT

Miriam Leone e l’amore per Paolo

L’ex Miss Italia fa da spola tra Milano e Roma, ma per lei non è un peso. Qualche tempo fa si è parlato anche di un matrimonio segreto tra Miriam e Paolo, ma l’attrice ha prontamente smentito tutto. Prima di incontrare il suo attuale compagno, con il quale sembrerebbe pronta a mettere su famiglia, ha amato due personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. E’ stata legata al musicista Davide DiLeo, noto come Boosta, e all’attore Matteo Martari.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!