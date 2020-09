Una ragazza ordina una borsa su un sito di e-commerce e quando poi apre il pacco ecco una inattesa puntura di scorpione.

È pazzesco quanto capitato ad una ragazza in Spagna. Lei è Judiht ed abita nella località di Algemesì, nei pressi di Valencia. La giovane ha raccontato al portale Levante-EMV di avere acquistato un articolo di moda dal noto sito di e-commerce AliExpress. Si trattava di una borsa. Alcuni giorni dopo avere effettuato l’ordine, ecco che l’articolo le viene recapitato a casa.

Ma appena dopo avere aperto la busta che conteneva l’accessorio, Judhit ha ricevuto la visita di un inaspettato quanto sgradito visitatore. Uno scorpione, che l’ha anche punta. L’aracnide l’ha sorpresa lasciandole un segno molto doloroso sul dito. Judhit fa sapere che l’acquisto ha avuto luogo non direttamente da AliExpress ma da un sito che si appoggia sullo stesso negozio online. Dopo una settimana ha poi ricevuto la borsa a casa, un lasso di tempo di gran lunga inferiore rispetto ai tempi messi in preventivo. All’apertura del pacco ha assistito anche il fratello della ragazza. La quale fa sapere che la borsa che aveva acquistato e che il corriere le aveva portato a casa era ben più piccola rispetto a quanto immaginato.

Puntura di scorpione, alla giovane è andata anche bene

Nel togliere la stessa dal rivestimento di protezione in plastica è avvenuto l’attacco da parte dello scorpione, che ha punto la 25enne ad un pollice. La puntura le ha arrecato grande dolore. Il fratello della ragazza ha poi catturato l’artropode. Immediatamente dopo i due si sono recati in ospedale e tempo qualche ora, si è scoperta anche la specie alla quale appartiene l’ospite indesiderato che ha viaggiato in quella borsa. È uno scorpione dorato della Manciuria. Molto diffuso sia in Cina che in altre aree dell’Asia. Ed è anche molto pericoloso, in quanto il veleno iniettato attraverso la sua puntura può essere anche mortale. Per fortuna quello in cui si è imbattuta Judhith era di piccole dimensioni e questo non ha causato grosse conseguenze.

