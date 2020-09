L’Antitrust apre un’istruttoria sulle compagnie aeree low cost per i voli cancellati.

Quattro compagnie aeree low cost finiscono nel mirino dell’Antitrust italiano per i voli cancellati arbitrariamente a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti delle compagnie aeree a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei consumatori. Ecco che cosa è successo.

Da Antitrust istruttoria contro quattro compagnie aeree low cost per i voli cancellati

A causa dell’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus e dei blocchi ai viaggi, numerose compagnie aree sono rimaste a terra durante i mesi primaverili, costrette a cancellare i loro voli per via dei divieti di spostamento, anche entro il territorio nazionale. Una situazione che ha messo in ginocchio il trasporto aereo, causando gravi problemi finanziari alle compagnie aeree.

A seguito della cancellazione dei voli è sorta subito la questione del rimborso o assegnazione di un voucher ai viaggiatori che avevano acquistato i biglietti anche con largo anticipo e non avevano potuto più viaggiare.

Anche quando il traffico aereo è ripreso regolarmente, con la rimozione dei divieti e delle restrizioni ai viaggi, i problemi non sono finiti. Molti consumatori hanno lamentato cancellazioni arbitrarie di voli, già prenotati, da parte delle compagnie aeree, nonostante non fossero più in vigore i limiti alla circolazione. Così, a seguito delle numerose segnalazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha deciso di intervenire, aprendo un’istruttoria nei confronti di quattro compagnie aeree low cost.

Si tratta di quattro importanti vettori: EasyJet, Ryanair, Blue Panorama e Vueling. Verso queste compagnie aeree l’Antritrust ha avviato quattro procedimenti istruttori e altrettanti sub-procedimenti cautelari.

Lo scorso luglio provvedimenti analoghi erano stati già adottati nei confronti di Alitalia e Volotea.

In una nota, l’Antitrust spiega che a finire sotto esame è “la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi”.

