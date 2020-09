Vacanze in Italia: i borghi della Lombardia più belli da visitare. Proposte di viaggio.

L’Italia è uno dei luoghi più belli al mondo, ricco di capolavori artistici e con un paesaggio dalla varietà incredibile. Natura e centri storici creano un’armonia speciale, che tutti ci invidiano. Non è difficile capire perché tutti, nel resto del mondo, desiderino visitare il nostro Paese almeno una volta in vita. Con la pandemia di Covid-19, molti italiani sono tornati a viaggiare in Italia, è la nuova tendenza del turismo di prossimità che rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire le bellezze italiane.

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei borghi storici più belli d’Italia, con la rassegna regione per regione. Qui vi portiamo in Lombardia, terra di pianure, montagne e grandi laghi con pittoreschi paesi tutti da scoprire. Ecco i borghi più belli della Lombardia da visitare.

Leggi anche –> Viaggi in Italia 2020: il turismo e non solo riparte dai borghi

Vacanze in Italia: i borghi della Lombardia da visitare

Lo straordinario patrimonio di borghi storici dell’Italia ha una ricchezza e una varietà tutte particolari. Ogni luogo ha le sue caratteristiche ben precise, le sue tradizioni e la sua cultura, offrendo un connubio eccezionale tra paesaggio naturale e urbano. Molti borghi sono famosi, altri meno, tutti offrono piccole e grandi meraviglie d’arte, curiosità, storie, leggende e una tradizione enogastronomica tutta da scoprire.

In questo periodo di pandemia in cui siamo limitati nei viaggi all’estero, andare alla scoperta o alla riscoperta dei borghi italiani è un’occasione unica e imperdibile. Qui di seguito vi proponiamo una selezione dei borghi più belli e imperdibili della Lombardia, mete ideali per i vostri viaggi in Italia.

Bellagio (Como)

Tra i più incantevoli borghi sull’acqua, Bellagio è un luogo ideale da visitare in questo periodo di cambio di stagione, tra ultimi scampoli d’estate e inizio autunno. Quando il clima di addolcisce, la luce si smorza e si fa più diffusa, indorando le acque del lago. Affacciato sul Lago di Como, Bellagio è il suo borgo più famoso e caratteristico. Il suo centro abitato è formato da case colorate che si specchiano sull’acqua e si arrampicano sulla montagna, tra viuzze, vicoli e scalette. Il borgo sorge proprio sul promontorio che divide il lago in due rami, a sinistra quello di Como e a destra quello di Lecco. Il suo centro abitato è famoso per le ville e i palazzi signorili. Le residenze più famose sono Villa Melzi, con il suo sontuoso giardino, e Villa Serbelloni, oggi un hotel di lusso ma con parco a terrazza panoramica aperto al pubblico per le visite guidate. Dal porticciolo di Bellagio partono i battelli per la vicina Varenna e le altre località affacciate sul lago, per escursioni romantiche.

Varenna (Lecco)

Restiamo sul Lago di Como e vi portiamo nel borgo quasi dirimpettaio a Bellagio e che si può raggiungere anche con i battelli che partono dal porticciolo di quest’ultimo. Il delizioso borgo di Varenna, in provincia di Lecco, è uno dei più pittoreschi del lago, con le sue case coloratissime che sorgono su un fazzoletto di terra sotto la ripida montagna dalla quale svetta il Castello di Vezio. Il panorama qui è incantevole, con un’ampia vista che spazia su Bellagio, i due rami del Lago di Como e gli altri borghi affacciati sulle sue sponde. La caratteristica di Varenna sono i vicoli e le scalinate del centro storico, tra case e monumenti, come la chiesa di San Giorgio. Da non perdere la passeggiata degli innamorati, una romantica passerella sospesa sull’acqua che conduce fino all’imbarcadero.

Sabbioneta (Mantova)

Questo è un borgo di pianura che sorge vicino al fiume Po, non lontano da Mantova. Un autentico capolavoro di architettura, Sabbioneta è la città fondata dai Gonzaga e concepita all’inizio come fortezza a difesa della Lombardia. Fu edificata nel XVI secolo secondo i principi umanistici della città ideale, diventando un centro ricco di palazzi e architetture eleganti. Sabbioneta è un vero e proprio gioiello del Rinascimento italiano, riconosciuto Patrimonio Unesco insieme a Mantova. Fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia ed è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Il Palazzo Ducale, la Chiesa dell’Incoronata e il Teatro all’Antica sono i suoi monumenti principali e imperdibili. Da ammirare anche la cinta muraria perfettamente conservata. Sabbioneta è una meta ideale per un weekend in cui fare il pieno di cultura e gustare l’ottima gastronomia locale nelle osterie tipiche della zona.

Soncino (Cremona)

Per le vostre vacanze in Italia alla scoperta dei borghi della Lombardia più belli, segnaliamo Soncino, in provincia di Cremona. Un altro borgo di pianura che sorge nel cuore della val Padana, a sud di Bergamo e Brescia, ai margini del Parco del fiume Oglio. Il borgo ha origine medievale ed è dominato dalla splendida Rocca Sforzesca del XV secolo o Castello di Soncino. È un’imponente fortezza a cui si accedeva un tempo attraverso un ponte levatoio, situata a ridosso del centro storico del borgo. Soncino ha conservato larga parte degli edifici storici, medievali e di epoca successiva, e le antiche case in pietra. Tra i monumenti da visitare segnaliamo l’Antico Mulino, la Pieve di Santa Maria Assunta, del XII secolo, e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, XV secolo. Il borgo è rinomato anche per la sua ottima cucina e fa parte del circuito enogastronomico della Strada del Gusto Cremonese nella terra di Stradivari.

Castiglione Olona (Varese)

In provincia di Varese troviamo Castiglione Olona, in una zona della Lombardia in cui non mancano il verde e angoli storici, nonostante l’urbanizzazione diffusa. Castiglione è un centro in pianura, il cui borgo storico sorge attorno alla Collegiata che svetta da una collina sul fiume Olona. Il complesso della Collegiata comprende la chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo, del 1422-1425, nel tipico stile gotico lombardo con esterno in mattoni rossi, il Battistero e il Museo. La chiesa all’interno ospita un importante ciclo di affreschi di Masolino da Panicale.Nella piazza principale del borgo storico è da visitare anche la chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, o chiesa di Villa, e il vicino Museo Civico Branda Castiglioni. Lungo il perimetro esterno sono conservati tratti delle antiche mura medievali.

Monte Isola (Brescia)



Ancora un borgo di lago per le vostre vacanze in Italia alla scoperta dei borghi della Lombardia più belli da visitare. D’altra parte è la stagione ideale, non troppo caldo né troppo freddo. Monte Isola è un comune diffuso che comprende i piccoli centri abitati che popolano l’isola omonima che si staglia sulle acque del Lago d’Iseo, lì dove il lago forma un’ansa. Si tratta di un luogo straordinario, sia per la bellezza paesaggistica sia per le sue peculiarità geografiche e storiche. Monte Isola, Muntìsola in dialetto bresciano, è l’isola lacustre più grande d’Italia e dell’Europa centro-meridionale e la più elevata con i suoi 600 metri di altitudine, interamente ricoperta di verde.

Il comune è formato dalle frazioni di Siviano, dove si trova la sede comunale, Porto di Siviano, Peschiera Maraglio, Carzano, Novale, Menzino, Masse, Olzano, Senzano, Cure, dove si trova il Santuario della Ceriola, Sensole, Sinchignano. Il luogo è ideale per visite sia naturalistiche, grazie alla bellezza e peculiarità del suo territorio, sia storico artistiche per i suoi monumenti. Sulla sommità della sua montagna svetta il Santuario della Madonna della Ceriola, chiesa originaria del Cinquecento, con successivi rifacimenti, che custodisce affreschi e sculture importanti. Da non perdere, nella frazione di Siviano, la Torre Martinengo, risalente al Medioevo e alta 20 metri.

La particolarità di Monte Isola è che non circolano e non sono ammesse automobili, eccetto quelle del sindaco, del medico e del parroco. I turisti possono visitarla solo con i bus o in bicicletta, oppure a piedi. Offre diversi percorsi da trekking, su tutti quello che sale al Santuario. Nel 2019, Monte Isola è stata inserita tra le migliori destinazioni europee della classifica European Best Destination.

Lovere (Bergamo)

Chiudiamo questa rassegna rimanendo sul Lago d’Iseo, ma spostandoci a nord, sul versante bergamasco. Qui, lungo la costa che delimita l’estremità settentrionale del lago sia affaccia l’incantevole borgo di Lovere. La passeggiata del lungo lago, i portici neoclassici, le case colorate che salgono verso la montagna tra vicoli, scalette e viuzze, ma anche le piazze e i viali alberati fanno di Lovere un centro pittoresco ed elegante. Un po’ borgo storico e un po’ cittadina di lago. Da provare nei ristoranti del posto il pesce di lago. Visitate le chiese e il Museo di Scienze Naturali. Dal lungolago di Lovere la vista qui spazia sull’acqua, sulle montagne e i borghi circostanti.

Leggi anche –> Borghi d’Italia da visitare in treno: l’idea di viaggio