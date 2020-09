Per la giustizia italiana Roberta Ragusa è stata uccisa da suo marito, Antonio Logli. Ma Sara Calzolaio, prima amante poi compagna dell’uomo, racconta un’altra verità.

“Conosco Antonio e so che è una persona buona, un innocente in carcere non sta mai bene” ha detto Sara Calzolaio a Storie Italiane, ribadendo ancora una volta la sua convinzione. Per la giustizia italiana Roberta Ragusa è stata uccisa da suo marito, Antonio Logli appunto. Ma lei, prima amante poi compagna dell’uomo, racconta un’altra verità.

La verità sull’omicidio di Roberta Ragusa

Roberta Ragusa scomparve da Gello di San Giuliano (Pisa) una fredda notte del gennaio 2012. Antonio Logli si è sempre dichiarato innocente e continua a farlo ancora oggi dal carcere. Anche i suoi figli, oltre naturalmente a Sara Calzolaio, credono che non sia stato lui. Proprio di Sara aveva parlato tempo fa lo stesso Logli, affermando che in questa vicenda la sua unica colpa era stata quella di innamorarsi della baby sitter dei suoi figli. Tant’è.

“Io e i ragazzi adesso dobbiamo andare avanti senza di lui” dice Sara Calzolaio, ammettendo di aver sbagliato in passato, dato che l’uomo era sposato, ma spiegando anche di aver fatto i conti con la sua coscienza e di voler solo stare al fianco di Alessia e Daniele che la conoscono per quello che è: “Guai a chi me li tocca, io gli voglio un gran bene”.

Quando alla sentenza, è convinta che il super testimone, Loros Gozi, non sia attendibile: “Le carte lo dicono chiaramente, è stato tutto letto al contrario. E’ più facile avere un colpevole”, ma “deve venire fuori la vera verità, che si dimostri cosa è successo, che si dimostri che Antonio non ha fatto niente, lui deve tornare a casa”.

