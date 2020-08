Voli low cost settembre: le ultime offerte da easyJet da prendere subito. Tutte le info utili.

L’estate non è ancora finita e sono ancora tante le occasioni per partire per una bella vacanza, al mare o in una città europea (facendo attenzione ovviamente alle mete a rischio Covdi-19). In molti hanno deciso di rinviare le partenze dopo un avvio cauto dell’estate a seguito dei lunghi mesi di stop per il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. A fine stagione, poi, si risparmia. Un ulteriore vantaggio è quello di trovare le località di vacanza meno affollate, senz’altro un’ottima situazione in un periodo in cui gli assembramenti vanno evitati e va mantenuto il distanziamento fisico dagli estranei per prevenire i contagi da Covid-19.

Il mese di settembre, poi, è ideale per viaggiare: è meno caldo e i prezzi si abbassano, con tariffe decisamente più contenute sia per i trasporti che per il soggiorno. Per questo motivo stanno uscendo molte offerte per viaggi low cost a settembre. Qui vi segnaliamo quelle sui voli di easyJet.

Voli low cost settembre: offerte da easyJet

Si trovano ancora tante occasioni low cost per partire per le vacanze di fine estate. Settembre è ancora un mese di tempo mite e caldo, con le località turistiche che si svuotano dalla folla dei turisti e soprattutto i prezzi che scendono. Se avete dunque ancora qualche giorno di ferie da prendere o dovete ancora partire per le vostre vacanze estive, conviene dare un’occhiata alle tante offerte lanciate in questo periodo. La compagnia low cost easyJet ne ha lanciate diverse sui suoi voli diretti verso località di vacanza in Italia e in Europa.

L’offerta da prendere subito per le vacanze a settembre 2020 è quella sui Mari d’Europa, con destinazioni verso le migliori località balneari del Mediterraneo e non solo. EasyJet mette a disposizione voli da 16,99 euro, con la condizione dell’acquisto di almeno 2 tratte, minimo 4 posti disponibili per volo (incluso il ritorno). La tariffa scontata indicata si riferisce a un biglietto per persona di sola andata ed è soggetta a disponibilità. Il volo può essere modificato gratuitamente fino a 14 giorni prima della partenza.

I biglietti scontati a 16,99 euro per due persone sono per voli diretti verso località di vacanze come Corfù, Malaga, Minorca Mahon e Lisbona.

Nella tariffa indicata sono incluse tasse aeroportuali, tariffe amministrative e commissioni per pagamento con carta di credito per altri metodi di pagamento può essere previsto uno sconto). Possono applicarsi eventuali supplementi per i bagagli trasportati.

Nella sezione “Ispirami” del portale di easyJet sono disponibili tante altre offerte per partire a settembre e ottobre 2020, con tariffe da 30 euro per voli di andata e ritorno per una settimana di vacanza. La maggior parte dei voli in offerta è in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa, Napoli, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino e Pisa. Sul sito web della compagnia aerea trovate tutte le indicazioni utili.

