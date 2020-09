Voli low cost ottobre: ke nuove offerte di Volotea per l’Italia da non perdere.

Si moltiplicano le offerte di voli low cost da parte delle compagnie aree, per promuovere i viaggi in aereo, pesantemente colpiti dalla pandemia. Così, chi deve viaggiare per lavoro o studio o semplicemente vuole partire per una vacanza o un weekend ha tante occasioni a disposizione di viaggiare a prezzi scontati.

Dopo le numerose offerte di voli per viaggiare a settembre, qui vi segnaliamo quelle per ottobre, cominciando da Volotea, la compagnia aerea spagnola attiva in numerosi aeroporti in Italia.

Voli low cost ottobre: offerte da Volotea per l’Italia

Arrivano nuove offerte da Volotea per viaggiare a ottobre in Italia, in particolare per la Sicilia e la Sardegna, con tariffe da 19,00 euro a tratta. Nuove occasioni di viaggio anche per vacanza, in un mese in cui sulle belle isole italiane si può ancora beneficiare di un clima quasi estivo, tempo permettendo. Nella baie protette si può ancora andare al mare a prendere il sole e i più coraggiosi possono lanciarsi in un tuffo in acqua ma è anche l’occasione per scoprire tutto un territorio. Visitare le zone dell’entroterra, i villaggi nascosti, le aree archeologiche, le colline e le montagne, le città d’arte. Senza il caldo afoso dei mesi estivi.

Volotea è conosciuta per i suoi collegamenti tra le città di medie dimensioni in tutta Europa, insieme a poche grandi città e a popolari destinazioni di vacanza. Il suo servizio è fondamentale per chi non vuole percorrere lunghe distanze per raggiungere gli aeroporti dei grandi centro urbani. Di seguito la nuova promozione di Volotea sui voli scontati per ottobre 2020.

I voli in offerta in dettaglio

Di seguito i voli low cost in offerta da Volotea per viaggiare in Italia a ottobre 2020.

Partenze da Ancona per:

Cagliari da 19,00 euro

Partenze da Bari per:

Verona da 19,00 euro

da 19,00 euro Olbia da 19,00 euro (settembre)

Partenze da Bologna per:

Olbia da 19,00 euro

Partenze da Cagliari per:

Ancona da 19,00 euro

da 19,00 euro Genova da 19,00 (settembre)

Partenze da Genova per:

Lamezia Terme da 9,00 euro

da 9,00 euro Alghero da 19,00 euro (settembre)

Partenze da Lamezia Terme per:

Verona da 19,00 euro

Partenze da Milano Bergamo per:

Lampedusa da 29,00 euro

da 29,00 euro Pantelleria da 29,00 euro

Partenze da Napoli per:

Catania da 21,00 euro

Partenze da Olbia per:

Torino da 19,00 euro

Partenze da Palermo per:

Strasburgo da 19,00 euro

da 19,00 euro Pescara da 19,00 euro (settembre)

Partenze da Pescara per:

Palermo da 19,00 euro

Partenze da Torino per:

Cagliari da 19,00 euro

da 19,00 euro Palermo da 19,00 euro (settembre)

Partenze da Trieste per:

Palermo da 19,00 euro

Partenze da Venezia per:

Cagliari da 21,00 euro

da 21,00 euro Palermo da 21,00 euro (settembre)

Partenze da Verona per:

Olbia da 19,00 euro

da 19,00 euro Alghero da 19,00 euro (settembre)

