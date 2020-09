Voli low cost Vueling: le ultime offerte da prendere subito per viaggiare in Italia ed Europa.

Per tutti coloro che stanno programmando un viaggio nei prossimi giorni o nei prossimi mesi arrivano le nuove offerte dalle compagnie aree low cost. Certo è un momento difficile per viaggiare. I contagi di Covid-19 sono ripresi a salire in tutta Europa, specialmente in Spagna, Francia e Regno Unito, con numeri che cominciano a preoccupare. Mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte su una nuova recrudescenza della pandemia nel prossimo autunno, con un aumento dei morti proprio in Europa.

Arriva però il momento in cui si deve uscire di casa e tornare a viaggiare. Per necessità, come per motivi di studio e lavoro, sicuramente, ma anche per piacere e turismo. Non si può stare bloccati in eterno e comunque quello che è più importante è la prudenza e l’osservanza delle regole di prevenzione e igiene: distanziamento fisico dalle altre persone, uso della mascherina e igiene delle mani.

Fatta questa premessa, segnaliamo le ultime offerte di voli low cost dalla compagnia aerea Vueling. Specializzata nei voli da e per la Spagna, Vueling viaggia in tanti Paesi europei anche dall’Italia. Di seguito le occasioni da non perdere.

Voli low cost Vueling: ultime offerte per Italia ed Europa

Dopo le offerte per l’estate, è arrivato il momento di pensare a quelle per l’autunno. Se state programmando un viaggio in Italia o in Europa nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, vi proponiamo qui le ultime offerte di voli low cost da Vueling in partenza dai principali aeroporti italiani. Ecco dove andare a prezzi scontati.

In partenza dall’aeroporto Marconi di Bologna sono voli scontati per Barcellona a settembre e ottobre, con prezzo da 29,99 euro a tratta. Sempre da Bologna a settembre e ottobre, sono in offerta voli per Ibiza, a partire da 62,98 euro a tratta. Chi vuole andare a Parigi, invece, ha voli da 67,98 euro a tratta a dicembre.

Anche dall’aeroporto di Cagliari sono in offerta voli da 29,99 euro per Barcellona a settembre e ottobre. In offerta anche il volo per Lisbona, da 72,98 euro, per viaggiare tra settembre e novembre.

Chi vuole partire da Catania per andare a Barcellona spende un po’ di più: i voli sono a 39,99 euro per viaggiare sempre tra settembre e ottobre. Poi, è in offerta un volo per Firenze, da 34,99 euro a ottobre.

A sua volta da Firenze parte un volo per Catania da 44,99 euro, sempre a ottobre. Infine c’è anche il volo per Barcellona da 41,99 a tratta per partire a settembre e ottobre.

Da Milano Malpensa sono in offerta voli scontati a 24,99 euro per Barcellona, per viaggiare a settembre e ottobre. Segnaliamo anche il volo in offerta per Ibiza a settembre da 36,99 euro, con ritorno da 26,99 euro. Chi vuole visitare Bilbao ha un volo a inizio ottobre da 71,98 euro. Un’altra offerta è quella per Valencia, con voli da 66,98 euro a dicembre a 71,98 euro a ottobre.

Dall’aeroporto di Napoli partono voli per Barcellona a prezzi imperdibili: da 19,99 euro per viaggiare a fine settembre. I voli per Ibiza, invece, sono da 57,98 euro nella seconda metà di ottobre e da 62,96 euro a fine settembre. Invece per Madrid partono voli da 60,99 euro a ottobre.

Da Palermo è in offerta un volo da 39,99 euro per Barcellona in partenza a ottobre. Stessa tariffa anche per il ritorno. Per viaggiare in Italia, invece, è in offerta il volo per Firenze nella seconda metà di ottobre da 37,99 euro.

Da Pisa segnaliamo il volo in offerta per Barcellona a fine settembre e primi di ottobre da 29,99 euro. Con volo di ritorno allo stesso prezzo. Segnaliamo anche il volo per Ibiza a 62,98 euro nella seconda metà di ottobre. Poi, il volo per Siviglia a 68,98 euro a fine ottobre e inizio novembre. Il volo per Madrid da 70,99 euro a fine ottobre.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino parte il volo per Barcellona da 29,99 euro a tratta per fine settembre e inizio ottobre, con volo di ritorno a 19,99 euro. In offerta anche il volo per Dubrovnik a 34,99 euro dalla metà di ottobre. Con ritorno allo stsso prezzo o anche da 29,99 euro.