Voli low cost per partire a settembre 2020: le migliori offerte dalle compagnie aeree. Cosa bisogna sapere.

Per chi parte per le vacanze a settembre è il momento di prenotare il proprio volo low cost e last minute. Mancano davvero pochi giorni all’inizio del nuovo mese, che segna la fine dell’estate, e se non lo avete ancora fatto dovete cogliere subito le ultime occasioni per volare a prezzi economici. Le offerte di voli a prezzi scontati non mancano, anche perché questa estate non è stata delle più rosee per le compagnie aree in Europa.

Di seguito segnaliamo le migliori offerte delle compagnie aeree.

Voli low cost settembre 2020: le offerte

Partire per una vacanza a settembre offre molti vantaggi: si trovano occasioni di soggiorno a prezzi economici, fuori stagione, e anche le tariffe dei trasporti sono più basse. Le località di vacanza, inoltre, sono meno affollate e questa circostanza è molto importante in questo momento storico segnato dalla pandemia e dalla necessità di mantenere il distanziamento. A parte le spiagge e alcune mete di viaggio più popolari, comunque non si sono avuti grandi assembramenti questa estate. Con l’aumentare dei contagi, tuttavia, è bene mantenere un atteggiamento di prudenza.

Se anche voi avete in programma di partire a settembre, ecco cosa offrono le compagnie aeree low cost.

Le offerte in dettaglio

Cominciando da Ryanair, la compagnia aerea irlandese ha lanciato un’offerta lampo per voli in partenza a settembre e ottobre, con sconti fino a 25 euro sui voli di andata e ritorno. Le tariffe base partono da prezzi super scontati, da 9,99 euro a tratta per voli diretti verso le mete di vacanza più amate: Palma di Maiorca, Malaga, Catania, Bari, Ibiza, Corfù, Alghero, Creta, Kos, Zacinto, eccetera. La maggior parte dei voli parte, come sempre, all’aeroporto di Milano Bergamo, Orio al Serio, principale hub Ryanair in Italia. Affrettatevi a prenotare il vostro biglietto perché l’offerta scade entro il 20 agosto. I voli in promozione partono dal 1° settembre al 31 ottobre.

Anche EasyJet offre diverse occasioni di voli low cost per partire a settembre e ottobre verso le località di vacanza in Italia, in Europa e sul Mediterraneo. Voli di andata e ritorno per una vacanza di una settimana partono da tariffe base di 31/32 euro verso destinazioni come: Ibiza, Lisbona, Palermo, Catania, Brindisi, Bari, Napoli, Cagliari, Olbia. Non mancano le offerte per le capitali europee: Berlino, Parigi e Londra. La maggior parte dei voli in offerta parte dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Diverse offerte di voli economici per settembre e ottobre sono promosse anche da Wizz Air, soprattutto verso le città europee. Con voli da 9,99 euro a tratta sulla rotta da Napoli a Vienna e da 19,99 euro da Venezia Treviso a Bucarest e, alla stessa tariffa, da Napoli a Budapest. Da Bari, invece, parte un volo da 19,99 euro diretto a Cracovia. Wizz Air è specializzata nei voli verso l’Est Europa.

Da non perdere, infine, le offerte di Volotea, la compagnia low cost che collega gli aeroporti delle città medie e piccole d’Europa. La compagnia promuove occasioni imperdibili di voli low cost per viaggiare a settembre 2020, con biglietti in offerta da 19,00 euro a tratta in partenza dagli aeroporti italiani e diretti verso le più belle destinazioni di vacanza: Catania, Olbia, Palermo, Cagliari, Venezia, Zante, Napoli, Lampedusa, Pantelleria, Genova, Santorini e tante altre.

