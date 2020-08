Gianna Nannini dice “no” al coming out: “Alla parola gay preferisco f….o”

Gianna Nannini rompe un “tabù” sul tema dell’omosessualità: “Le divisioni – dice -, a partire da quelle di genere, non mi hanno mai interessato granché”.

A Gianna Nannini non piace il termine “coming out”, perché “ghettizza”: preferisce di gran lunga “la parola libertà”. La regina italiana del rock vive da anni a Londra, insieme alla figlia e a Carla, sua storica compagna, e ha “sempre amato uomini e donne”, ma tant’è.

L’opinione controcorrente di Gianna Nannini

Gianna Nannini ha un’opinione decisamente controcorrente sul tema dell’omosessualità. Pur essendo stabilmente legata a una donna, nonché madre da 10 anni di Penelope, l’artista non ha mai fatto coming realmente out, a parte qualche sibillina allusione dalle pagine della propria autobiografia. E in un’intervista a Vanity Fair ha spiegato anche perché.

“Ami gli uomini? Ami le donne? Sempre le stesse domande, davanti alle quali uno vorrebbe dire soltanto: ‘Ma te li fai i cazzi tuoi?’ – ha confessato Gianna Nannini -. Eppure sarebbe semplice: le divisioni, a partire da quelle di genere, non mi hanno mai interessato granché. Ho sempre amato uomini e donne e soprattutto non ho mai avuto freni nel sentire e seguire quello che volevo. Le ho sempre rifiutate, le definizioni”.

Di più: “Al termine ‘coming out’, che ghettizza, ho sempre preferito la parola libertà – afferma la cantante toscana -. Alla parola gay, che ti pretenderebbe felice e ormai non usano più neanche in America quando indicono un pride, preferisco frocio. Chi è libero nel linguaggio è libero dentro”. Se lo dice lei…

EDS