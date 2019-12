Curiosità sulla nota cantante Gianna Nannini: chi era il padre Danilo, imprenditore dolciario, la storia dell’azienda e le notizie.

Classe 1921, Danilo Nannini è un noto imprenditore italiano. L’uomo, padre della nota cantante Gianna Nannini e dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini, ha avuto successo nel mondo dell’industria dolciaria. Figlio di Guido, fondatore del primo locale di pasticceria a Siena, iniziò la sua carriera come pasticciere nell’azienda di famiglia. Il suo successo arrivò con il prodotto fiore all’occhiello della ditta: il panforte.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Danilo Nannini, padre della nota cantante

Per 18 anni è stato presidente del Siena, squadra in cui aveva militato anche come calciatore. In suo ricordo, la tribuna coperta dello Stadio Comunale è stata recentemente intitolata a lui. Nel 2010 il marchio “Nannini” ha festeggiato il centenario, ma Danilo Nannini, colui che ha reso noto il marchio a livello nazionale, era già morto da 3 anni. La sua scelta di distribuire panforti, ricciarelli e altri prodotti tipici risale al 1948. La sua fama imprenditoriale venne anche offuscata da un fallimento con accuse di bancarotta fraudolenta.

A lungo, Danilo Nannini è stato anche priore della contrada della Civetta. Appassionato di motori, partecipò alle Mille Miglia automobilistica di metà Novecento. La passione per i motori venne in qualche modo poi trasmessa al figlio Alessandro. Proprio mentre lavorava, adolescente, nell’azienda del padre, Gianna Nannini perse due falangi della mano in un incidente. Invece, suo fratello Alessandro scelse di prendere le redini dell’attività di famiglia.