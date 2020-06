Gianna Nannini sposata, chi è Carla: il matrimonio avvenuto a Londra tra le due donne compagne di vita ormai da tanti anni.

Gianna Nannini e Carla si conoscono da circa quarant’anni e vivono da tempo insieme a Londra, nell’elegante quartiere di Kensington.

“Di lei ho totale fiducia”, spiega la cantante toscana, che considera la compagna una colonna portante della sua vita. Conosciamo più da vicino la dolce metà della più famosa rocker italiana.

L’identikit di Carla, la compagna di Gianna Nannini

Ribelle e spregiudicata nelle sue canzoni, ma anche riservata e attenta a proteggere la privacy dei suoi affetti più cari. Gianna Nannini è fatta così: ha cercato, nei limiti del possibile, di tenere la sua vita privata al riparo dai riflettori. Di sicuro ha vissuto nell’intimità l’amore per Carla, la donna che è al suo fianco da circa quarant’anni e alla quale si è unita con rito civile in Inghilterra, e in un certo senso anche quello per Penelope, la figlia avuta quasi otto anni fa.

Non a caso l’identikit di Carla è in larga parte ancora un mistero. Di lei Gianna Nannini ha detto che rappresenta il suo “vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi”. Ma nulla è dato sapere riguardo alla sua professione e al suo passato. Si sa solo, come detto, che le due si sono conosciute tantissimi anni fa e vivono felicemente a Londra, dove l’artista senese ha deciso di trasferirsi per garantire un futuro più certo alla sua bambina (a partire dalla possibilità di essere adottata attraverso l’istituto giuridico della stepchild adoption).

“A Londra vivo da tempo – ha raccontato tempo fa la Gianna Nazionale – . Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”. Per il resto, la curiosità dei fan dovrà ancora aspettare…

