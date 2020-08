Salvini mascherina | Mastella lo multa | ‘Non l’ha indossata’ | FOTO

Benevento Salvini mascherina. L’ex ministro dell’Interno incontra il suo elettorato ma il sindaco tuona: “Niente precauzioni e incontro non autorizzato, verrà multato con tanti altri”.

La visita di Matteo Salvini a Benevento avrà degli strascichi poco piacevoli per il leader della Lega, in tour elettorale nel Sannio ed anche nelle altre province della Campania dove presto si andrà al voto. Il sindaco della stessa Benevento, Clemente Mastella, annuncia che il leghista verrà multato e spiega anche il motivo.

“Salvini senza mascherina. Durante l’incontro avuto con il suo elettorato in via Traiano, nella nostra città, non ha rispettato le misure di sicurezza anti contagio previste. Inoltre tale manifestazione ha avuto luogo senza alcuna autorizzazione ufficiale da parte dell’amministrazione cittadina, ed in concomitanza con un’altra protesta”. Mastella critica il comportamento di Salvini senza mascherina e reo a suo dire anche di altre gravi mancanze. “Il suo comportamento è in spregio totale della normativa anti Covid che invece milioni di altri cittadini stanno rispettando. Dalle ore 18:00 in avanti, ogni giorni, le mascherine vanno indossate anche all’aperto, in particolar modo quando si partecipa a degli assembramenti”.

Salvini mascherina, lui non l’ha indossata ed anche altri: “Saranno tutti multati”

Oltre al leghista verranno multati per gli stessi motivi anche gli altri partecipanti all’incontro che, come Salvini, non hanno rispettato il provvedimento. La Polizia Municipale di Benevento si sta avvalendo di foto e video estrapolate dal web per il riconoscimento dei tanti che non hanno utilizzato le dovute misure cautelative a protezione di loro stessi e degli altri. Inoltre desta ulteriori polemiche anche il fatto che Salvini abbia indossato la maglia del Benevento. I tifosi organizzati della squadra locale, neopromossa in Serie A, hanno emesso un duro comunicato nei confronti dell’ex ministro dell’Interno.

I tifosi del Benevento contro il leghista: “Togliti la nostra maglia”

“La Curva Sud condanna ed esprime tutto il proprio dissenso nei confronti del turpe gesto che ha visto consegnare a Matteo Salvini la maglia del Benevento Calcio. Per noi non si tratta di un semplice pezzo di stoffa, ma il fulcro cardine della nostra passione che non può essere strumentalizzata per deliranti campagne elettorali. La nostra non è una presa di posizione politica: è un mondo dal quale siamo stati sempre alla larga. Nel momento in cui, però, qualsiasi esponente esibisca i colori giallorossi in maniera propagandistica, troverà sempre la pronta opposizione di tutto il popolo sannita. Invitiamo gli artefici di questo triste episodio a fare mea culpa, consapevoli di aver infangato la nostra gloriosa maglia e il buon nome del Benevento Calcio”. Di Salvini sprovvisto di mascherina ci sono altri episodi simili anche recenti.

