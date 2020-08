Gioele | la rabbia del papà | ‘Guardate come cercavano mio figlio’ VIDEO

Posta un filmato su Facebook e si lascia andare ad un duro commento, Daniele Mondello. “Mio figlio Gioele l’hanno cercato in questo modo”.

Lancia delle accuse Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele. Accuse relative al metodo utilizzato da alcuni dei ricercatori per compiere le ispezioni del luogo dopo poi sono stati rinvenuti dei resti umani corrispondenti a quelli di un bambino. Assieme anche a dei brandelli di maglietta e a delle scarpette.

LEGGI ANCHE –> Figlia morta | madre la chiude in casa per andare al pub | FOTO

“Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?”, scrive un affranto Daniele, che ha perso in un colpo solo la moglie Viviana Parisi ed il loro figlioletto. I resti rinvenuti vengono attribuiti purtroppo, con grande accuratezza, proprio a Gioele. Lo stesso Mondello ha confermato che le scarpine blu coincidono con un paio indossato dal suo figlioletto. E sono troppe le coincidenze per far pensare che si tratti di qualcun altro. Entro il breve periodo si attende il responso del test del DNA.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino ucciso | minacce a lui e al padre | ‘Ucciderò tuo figlio’

Gioele, il filmato postato da Daniele Mondello: “Mio figlio lo cercavano così”

Ma nel frattempo sorge un dibattito relativo a come sono state condotte le ricerche del bambino sparito lo scorso 3 agosto con la mamma nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Viviana è emersa dalla vegetazione solamente qualche giorno dopo, priva di vita. Invece i resti del bambino li ha trovati un carabiniere in congedo che si è offerto volontario nella battuta di ricerca. In sole 5 ore quest’uomo ha compiuto la scoperta, a circa 200 metri dall’autostrada dove Viviana aveva avuto un incidente ed aveva lasciato l’auto per incamminarsi nella vegetazione. Mentre la distanza dal luogo dove è venuto alla luce il cadavere della donna disterebbe all’incirca mezzo chilometro.

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale | papà accecato dal sole | muore il figlio di 6 anni