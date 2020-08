Alberto Matano, relax a Siracusa prima del ritorno a “La Vita in Diretta”

Per il conduttore Alberto Matano sono giorni di relax in Sicilia prima delle riprese de La Vita in Diretta, che ricomincerà a settembre.

Il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, diviso tra la sua Calabria e la Sicilia, prima di tornare a lavorare alla trasmissione pomeridiana di Raiuno, “La Vita in Diretta“, che tornerà in diretta a settembre.

Alberto Matano sta tenendo aggiornati i suoi followers con moltissimi scatti condivisi su Instagram, tutti con presente l’immancabile localizzazione per rendere partecipi i suoi fans dei luoghi che sta visitando. “Sognare di restare in mezzo al mare…“, scrive il conduttore e negli hashtag fa sapere che questi sono i suoi ultimi giorni di vacanza prima del ritorno negli studi televisivi. In questi ultimi giorni si sta concedendo più tappe in Sicilia: prima Modica, poi Siracusa. L’ultima volta che era stato nella città siciliana era per promuovere il suo libro “Innocenti” due anni fa.

Giorni di mare per Alberto Matano

Prima di andare in Sicilia, il conduttore Alberto Matano era stato nella sua Calabria. Gli ultimi giorni li trascorre tra Portopalo Isola delle Correnti e Siracusa, con la splendida vista di Ortigia e del mare. Ricordiamo che Matano tornerà sugli schermi di Raiuno in solitaria con la nuova edizione de “La Vita in Diretta” dal 7 settembre.

