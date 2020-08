Alberto Matano contro Barbara D’Urso, l’annuncio del conduttore Rai che si appresta a tornare in tv con la nuova edizione de La vita in diretta.

Il lavoro per la nuova edizione del programma di Raiuno, “La Vita in Diretta” è in corso. La trasmissione riprenderà ad andare in onda tra poco meno di un mese e vedrà una conduzione in solitaria da parte di Alberto Matano.

L’ultima volta che “La Vita in Diretta” è stata condotta da un solo conduttore è stato più o meno dieci anni fa con Lamberto Sposini, affiancato poi da Mara Venier. Con l’edizione invernale del programma tornerà la sfida di ascolti tra Matano, che condurrà senza la collega Lorella Cuccarini, e Barbara D’Urso. In questi mesi estivi, invece, il programma di Raiuno è condotto dalla coppia Marcello Masi e Andrea Delogu, contro alcuni film in replica trasmessi da Canale5.

Gara di ascolti tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5

Nella scorsa stagione televisiva il programma condotto da Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque” spesso è stato vincitore di ascolti nei confronti de “La Vita in Diretta” di Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Da settembre la trasmissione avrà una durata diversa, di 80/90 minuti e non due ore ed inizierà alle 17:15 come il programma rivale. Sarà da vedere se la scelta di ridurre il programma sarà positiva o meno. La nuova edizione dovrebbe partire lunedì 7 settembre con la conduzione in solitaria di Matano.

