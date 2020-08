Alberto Matano si gode le vacanze, poi l’invito speciale: “Seguitemi”

Dopo una stagione ricca di impegni il conduttore de “La Vita in diretta”, Alberto Matano, si sta godendo il relax in giro per l’Italia

Continua il relax per uno dei conduttori italiani più amati. Alberto Matano, prima di iniziare la nuova stagione con “La Vita in diretta”, si sta godendo le vacanze pubblicando numerosi scatti e selfie sul suo profilo Instagram. Dopo una stagione ricca di impegni e di problematiche anche lavorative col sopraggiungere del Coronavirus, lo stesso presentatore sta ricaricando le pile per poi essere più carico di prima.

Leggi anche –> Alberto Matano contro Barbara D’Urso, l’annuncio del conduttore Rai



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alberto Matano, pronto per una nuova stagione

A breve lo stesso Alberto tornerà a Roma per poi essere protagonista con La vita in diretta, in onda a partire da lunedì 7 settembre. Non ci sarà al suo fianco Lorella Cuccarini e quindi si tratterà di una conduzione in solitaria. Per Matano relax tra Calabria e Sicilia scoprendo sempre di più le bellezze del Sud Italia. Un’estate davvero strana per tutti, ma per certi versi davvero sorprendente con milioni di italiani che hanno pensato alle vacanze proprio in patria senza andare all’estero a causa del Coronavirus.