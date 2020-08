Jennifer Aniston, reazione choc alla notizia del bebè di Brad Pitt

Jennifer Aniston pianse “lacrime silenziose” dopo aver appreso che il suo ex Brad Pitt stava per avere un bambino con un’altra donna.

16 anni fa oggi, Jennifer Aniston aveva appena lasciato Friends per mettere su la tanto agognata famiglia con il marito Brad Pitt. Purtroppo non andò come previsto. Il celebre attore si innamorò di Angelina Jolie sul set e nel gennaio 2005 lasciò la moglie – completamente devastata dal fulmine a ciel sereno.

In un’intervista rilasciata nel settembre di quell’anno, l’allora 36enne Jennifer si sentì ancora una volta spezzare il cuore quando le fu chiesto di commentare le voci secondo cui Angelina era già incinta due mesi prima che il divorzio di Jen e Brad fosse ufficializzato…

Il sentimento che lega Jennifer Aniston e Brad Pitt

Durante quell’intervista Jennifer Aniston si sentì “pugnalata al cuore” e pianse in silenzio per diversi minuti, incapace di fermare le lacrime che le rigavano le guance, scuotendo la testa, troppo ferita per dare una risposta. “Ho scelto di credere a mio marito – disse -. A questo punto, non sarei sorpresa di nulla, ma preferirei di gran lunga scegliere di credergli”.

Nonostante avesse giurato a sua moglie che “non c’era un’altra donna”, Brad Pitt mise quasi subito su famiglia con Angelina Jolie. “Sarei un robot se dicessi che non provo momenti di rabbia, di dolore, di imbarazzo”, ha detto Jennifer al riguardo. “Non so cosa sia successo. Ci sono molte cose che non capisco, molte non lo so, e probabilmente non le saprò mai, davvero. Devo pensare che ci sia qualche motivo per cui l’ho fato entrare nella mia vita. Devo crederci, altrimenti è semplicemente crudele.”

Eppure, nonostante tutto, Jennifer ha ammesso di “sentirsi fortunata ad aver sperimentato” il matrimonio con Brad: “Amo Brad. Lo amo davvero. Lo amerò per il resto della mia vita. È un uomo fantastico. Non mi pento di nulla e non ho intenzione di picchiarmi per questo … È stata una relazione bellissima anche se complicata”.

