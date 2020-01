Brad Pitt e Jennifer Aniston si baciano, i fan tornano a sperare – VIDEO

Durante i Sag Awards, Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono incontrati, guardati a lungo e dati un bacio. I fan tornano a sperare in un ricongiungimento.

Quella di ieri è stata per Brad Pitt e Jennifer Aniston una serata magica. I due attori, infatti, sono stati premiati per le loro ultime interpretazioni. Se lui ha ricevuto un premio come migliore attore non protagonista in ‘Once Upon a Time in Hollywood‘, lei lo ha ricevuto per il ruolo in ‘The Morning Show’. L’attrice ha ascoltato con attenzione il discorso di ringraziamento dell’ex marito dalle poltrone, mentre lui lo ha visto da dietro le quinte, chiedendo ai giornalisti pazienza per l’intervista.

A fine serata i due si sono incontrati nei camerini. All’inizio si sono guardati a lungo, segno di due persone che hanno un vissuto importante e a cui basta poco per comprendersi. Quindi si sono salutati con un bacio e ognuno è andato per la sua strada. Il bel gesto d’affetto potrebbe non significare nulla, ma era tempo che i fan lo aspettavano. Adesso si faranno sempre più insistenti le voci su un possibile ricongiungimento.

