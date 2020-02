Brad Pitt Jennifer Aniston | incontro dopo gli Oscar | è delirio

La coppia Brad Pitt Jennifer Aniston si ricomporrà? Spunta la notizia di un incontro subito dopo la cerimonia degli Oscar dello scorso 9 febbraio. Come stanno le cose.

Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno avuto un incontro segreto dopo la vittoria di lui agli Oscar. Il 56enne interprete di tanti film di successo ha vinto la statuetta come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in ‘Once Upon a Time’. Ed i fans sia di lui che di lei sono letteralmente impazziti di felicità appena questa notizia è diventata di dominio pubblico. Già i due, che sono stati sposati dal 2000 al 2005 in seguito a due anni di fidanzamento, si sono visti anche a gennaio agli Screen Actors Guild Awards, apparendo molto distesi l’uno accanto all’altra.

LEGGI ANCHE –> Oscar 2020, un po’ di Italia grazie a una canzone di Gianni Morandi

Ed ora ecco il nuovo meeting Brad Pitt Angelina Jolie, avvenuto alla famosa festa annuale post-Oscar di Guy Oseary a Los Angeles. Del quale però non ci sarebbero immagini. E comunque pare che non sia stato niente di che, con soltanto le congratulazioni giunte dalla Aniston al suo ex marito per il successo agli Oscar.

LEGGI ANCHE –> Oscar 2020, la statuetta come miglior film va a Parasite – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Brad Pitt Jennifer Aniston, nessun ritorno di fiamma

Un pr ha affermato che i due sono rimasti assieme solamente per pochi minuti. La 50enne Aniston rimase alquanto scossa dal divorzio con Brad Pitt, visto che lui poco dopo si unì ufficialmente ad Angelina Jolie. I due hanno avuto molti figli, rispettivamente tre adottati e tre naturali. Poi anche con Angelina l’amore è finito con un divorzio. Tuttavia l’attenzione è rimasta alta sul precedente incontro tra Pitt e la Aniston. Entrambi hanno vinto dei premi ai SAG Awards e nel backstage si sono scambiati dei calorosi complimenti a vicenda. Poi però le speranze di rivederli insieme di nuovo come coppia sono naufragate, specialmente per quanto avvenuto dopo la cerimonia degli Oscar. A questo recente, rapido faccia a faccia cortese non ha fatto seguito nient’altro. Tra l’altro la Aniston non ha partecipato all’evento più atteso del cinema.

LEGGI ANCHE –> Oscar 2020: ecco tutti i vincitori della premiazione cinematografica