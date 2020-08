Rita Pavone, la drammatica confessione: “Io salvata da un angelo”

Quando ha dovuto affrontare un delicato intervento all’aorta, Rita Pavone ha temuto il peggio. Ma in suo soccorso è arrivato un aiuto speciale…

Quella di Rita Pavone è stata una vita sempre sotto i riflettori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma non immune da difficili momento di “buio”. Lo ha raccontato lei stessa tempo fa, ospite nel programma “La strada dei miracoli”, ricordando i terribili giorni in cui dovette affrontare un delicato intervento all’aorta.

Il “miracolo” di cui è stata protagonista Rita Pavone

“E’ arrivato un periodo in cui non riuscivo a muovermi bene, avevo anche difficoltà a fare le scale – ha spiegato Rita Pavone -. Un giorno mentre ero in Sicilia prima di un concerto è venuta a trovarmi una signora che mi ha regalato un santino che ho messo nel mio reggiseno. Dopo quell’incontro chiesi anche chi fosse quella donna ma sembrava uscita dal nulla”.

Pochi giorni dopo, durante registrazione di un programma televisivo, l’artista ebbe un malore: “Mi trovarono due occlusioni al tronco dell’aorta e dopo l’operazione mi venne in mente quella donna e quello che mi aveva dato. Dopo quella donna l’ho cercata, anche con appelli in televisione ma non sono mai riuscita a trovare”.

Quell’evento ha toccato così nel profondo la cantante da spingerla ad andare anche a Lourdes. Lì ha raccontato “ad una ragazza che aveva avuto un miracolo la mia storia e lei mi ha detto che ero stata toccata da un angelo…”.

