Rita Pavone, chi è il marito Teddy Reno: età, carriera, vita privata del cantante protagonista indiscusso della musica italiana negli anni Cinquanta e Sessanta.

Teddy Reno è stato un interprete tra i più popolari del genere romantico-melodico. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Teddy Reno

Teddy Reno, all’anagrafe Ferruccio Merk Ricordi, è nato l’11 luglio 1926 a Trieste da famiglia di nobili origini austroungariche. Il vero cognome era in realtà Merk Von Merkenstein, ma negli anni trenta il padre, l’ingegnere Giorgio Merk, fu costretto a cambiarlo in Ricordi. La madre, Paola Sanguinetti Sacerdote, romana di ascendenze ebraiche, riuscì miracolosamente a scampare alle persecuzioni nazifasciste assieme al resto della famiglia.

Teddy Reno assunse il suo nome d’arte durante una tournée in Germania, attraversando l’omonimo fiume che taglia in due l’Europa centrale: dal 1945 al 1947 si esibì infatti come cantante per le truppe angloamericane sbarcate in Europa con l’orchestra inglese di Teddy Foster. Nel 1948 passò alla Rai di Torino con l’orchestra di Pippo Barzizza. Lanciato dalla radio, divenne popolare anche in televisione e al cinema, recitando anche in Totò, Peppino e… la malafemmina. Ben presto raggiunse la notorietà internazionale. Teddy Reno è però celebre soprattutto per brani come “Accarezzame”, “Na voce na chitarra e o’ poco e’ luna” e “Chella lla”. Chi non ricorda poi “Una piccolissima serenata” e le tante altre canzoni da lui interpretate? I suoi motivetti hanno girato in radio per anni, facendo da colonna sonora al primo dopoguerra e agli anni della rinascita, quando la gente, dopo la tragedia, voleva solo dimenticare e tornare a divertirsi con la musica.

Per quanto riguarda la vita privata, Teddy Reno sposò giovanissimo Vania Protti, figlia di produttori e distributori cinematografici, da cui nel 1958 ebbe il figlio Franco Ricordi 1958. I due si separarono nel 1960 ma ottennero il divorzio solo nel 1971, anno in cui l’istituzione giuridica entrò in vigore anche in Italia. Nel frattempo entrambi si erano rifatti una vita: lei sposò Manfredi Traxler e lui Rita Pavone, di vent’anni più giovane, conosciuta nel 1961 al Festival degli sconosciuti di Ariccia, da lui fondato. Da quel momento la cantante è stata la sua inseparabile compagna di vita. Dalla loro unione sono nati Alessandro Merk Ricordi, giornalista e animatore di Radio Svizzera Italiana, e Giorgio Merk Ricordi, futuro leader di un gruppo rock svizzero. Dal figlio Franco, invece, Teddy Reno ha avuto i nipoti Julian Martino Ricordi e Filippo Konradin Ricordi.

