Strutture che accettano il Bonus Vacanze 2020 in Puglia e in Salento

Vacanze in Salento: le strutture che accettano il Bonus Vacanze in Puglia. L’elenco.

Se state prenotando ora una vacanza last minute per agosto, magari in Salento, è probabile che siate anche alla ricerca della strutture che accettano il Bonus Vacanze 2020. Si tratta di una misura a sostegno del turismo attiva dal 1° luglio e che permette ai viaggiatori di risparmiare fino a 500 euro per nucleo familiare. Sono già tantissimi coloro che lo hanno richiesto, ma vediamo insieme quali sono le strutture che accettano il Bonus Vacanze in Salento e in Puglia.

L’elenco delle strutture che accettano il Bonus Vacanze in Puglia e in Salento

Una volta controllati tutti i requisiti necessari per completare la procedura e richiedere il vostro Bonus Vacanze, è tempo di capire quali sono le strutture che accettano il buono vacanze. Hotel, B&B, residence… quale scegliere?

Per quanto riguarda le strutture in Puglia e in Salento che accettano il Bonus Vacanze 2020, diversi portali specializzati hanno un elenco dettagliato a disposizione dei clienti. Potrete quindi navigare questi siti e controllare se l’albergo che avete puntato è tra quelli che accettano il buono del Governo.

L’elenco degli hotel in Puglia che accettano il Bonus Vacanze

Ricordate che le strutture dove potrete sfruttare il bonus vacanze in Puglia o in Salento sono alberghi, resort, residence, pensioni, agriturismi, hotel, villaggi turistici, campeggi, rifugi di montagna, ostelli della gioventù, colonie, bungalow, B&B e case vacanze.

Per trovare tutte le strutture aderenti, non solo in Salento, ma in tutta Italia, basta andare sul sito di Federalberghi e sul portale italyhotels.it. Qui, inserendo la destinazione e il periodo, con il filtro bonus vacanza troverete le strutture ricettive aderenti.

Bonus Vacanze 2020: cosa è importante sapere

Sicuramente avrete sentito un po’ di polemiche inerenti la possibilità di sfruttare questo incentivo.

Molti turisti hanno lamentato il problema che, una volta richiesto e ottenuto il Bonus Vacanze sia stato molto difficile trovare una struttura che lo accettasse. Questo accade in quanto gli hotel devono in qualche modo anticipare la cifra relativa al bonus che lo Stato gli darà poi in seguito. Un po’ di incertezza spinge quindi alcuni gestori a rifiutare questa modalità di pagamento.

Attenzione: non potrete usufruire del Bonus Vacanze se acquistato un soggiorno tramite i portali come Booking.com, Hotels.com, Expedia.com e Airbnb.

(Fonte immagini Pixabay)