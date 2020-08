Donna pedofila condannata a 12 anni dopo diverse aggressioni sessuali

Una donna pedofila è stata condannata a 12 anni di carcere dopo aver commesso svariati reati di tipo sessuale nei confronti di alcuni bambini.

La notizia interessa il Regno Unito, più precisamente ci troviamo a Hartlepool. Il caso in questione è quello di una donna pedofila. Sandra O’Rourke, è questo il suo nome, di 48 anni, si è dichiarata colpevole di ben sette capi d’accusa. I reati commessi corrisponderebbero all’istigazione di un bambino a compiere attività sessuali e a quattro aggressioni di tipo sessuale nei confronti di alcuni minori.

Leggi anche->Pedofilo rischia il linciaggio: guerriglia in strada e auto della polizia in fiamme

Sandra è stata accusata di aver aggredito sessualmente la sua vittima, un bambino, incoraggiandolo a compiere attività e atti esplicitamente sessuali in sua presenza. L’accusa, rappresentata da Richard Bennett, ha dichiarato che al ragazzo è stato detto di ‘mantenere il segreto‘ dell’incontro sessuale con la O’Rourke, e che se ne avesse fatto parola con qualcuno nessuno gli avrebbe creduto.

Leggi anche->Prato, ex prete condannato per pedofilia: pena dimezzata in appello

La 48enne si è dichiarata colpevole di sette capi d’accusa. Oltre a quella per aver istigato un bambino a compiere attività sessuali e alle quattro per violenza sessuale, ha ammesso due capi per aver praticato attività sessuale in presenza di un bambino. In sua difesa, l’avvocato Stephen Constantine ha ammesso che la donna, al momento delle aggressioni, era assuefatta dall’effetto di cannabis.

Leggi anche->Psichiatra pedofilo scoperto con più di 2mila foto non andrà in galera

La O’Rourke si è definita a dir poco ‘arrabbiata e disgustata‘ da tutto ciò che è accaduto. “Non riesco a trovare le parole per descrivere il mio rimorso e il mio rimpianto per quello che è successo”, ha detto. L’avvocato Constantine ha successivamente dichiarato in aula: “Lei stessa riconosce di dover essere punita. Si impegnerà sfruttando qualsiasi aiuto fornitole.” Poi ha continuato, rivolgendosi al giudice: “Chiedo, Vostro Onore, di emettere, date le circostanze, una sentenza più lieve possibile“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Randra O’Rourke, la donna pedofila: condannata a 12 anni di carcere

La pedofila Sandra O’Rourke ha sulle spalle il peso di ben sette capi d’accusa. Il giudice Stephen Ashurst ha definito i crimini della donna come “depravati e gravi” e l’ha condannata a 12 anni di carcere, con il possibile prolungamento di un anno.