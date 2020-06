Psichiatra pedofilo scoperto con più di 2mila foto non andrà in galera

Uno psichiatra pedofilo del Sistema Nazionale Sanitario viene scoperto a possedere circa 2000 immagini raffiguranti abusi sui minori. Vediamo che cosa è successo.

Siamo in Inghilterra, nel Regno Unito. Il dottor Adrian Marsden lavora per il National Health Service, il Sistema Nazionale Sanitario degli UK. L’uomo, 60 anni, è uno psichiatra infantile e opera in un centro di cura per malattie mentali negli adolescenti. Il suo nome ha recentemente fatto il giro dei notiziari, scopriamo il perché.

Il dottor Marsden viene trovato in possesso di oltre 2000 immagini pedopornografiche, che includono scatti raffiguranti abusi nei confronti di minori. È stata Charmaine Parkin a scoprire per prima la presenza di immagini sconcertanti nel telefono dello psichiatra. La donna si è offerta di aiutare Marsden a scaricare una app sul cellulare, il quale ha accettato di buon grado. Una volta con il telefonino in mano, l’attenzione della Parking viene attirata da una miniatura. Si tratta di una foto che ritrae un bambino in pose di tipo sessuale.

Il pedofilo Adrian Marsden evita la galera: più di 2000 immagini pedopornografiche sul suo telefono

Dopo aver scoperto la prima foto pedopornografica sul telefono di Adrian Marsden, la collega Charmaine Parking decide di confrontarsi con lui. Il 7 Gennaio 2020 si incontrano, e la donna comunica di non poter più lavorare con lui. Masden confessa allora tutto e spiega di possedere centinaia di immagini che sono per lui motivo di vergogna. “Voleva farsi aiutare ma se l’avesse comunicato avrebbe perso il lavoro” dichiara il procuratore Jason Spelman. Charmaine contatta dunque la polizia, che scopre nel telefono dello psichiatra più di 2000 foto raccapriccianti che hanno tutte come soggetto bambini di età intorno agli 8 anni. L’uomo scampa però alla prigione, multato di 2.500£ e costretto alla comunità.

