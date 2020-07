Vite al limite, la storia di Leneatha: pesava 300Kg, ecco come è oggi

Leneatha, una delle protagoniste di Vite al limite, pesava poco meno di tre quintali, ma con tanti sacrifici è riuscita a diventare un’altra persona.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Vite al limite sul canale Real Time c’è Leneatha Reed, una donna che dopo essere arrivata a pesare circa 300 chili ha deciso di dare una svolta alla sua vita rivolgendosi all’ormai celebre dottor Nowzaradan. Una scelta che, col senno di poi, ha dato i suoi frutti…

La nuova (e migliore) vita di Leneatha

Con la sua stazza Leneatha Reed aveva difficoltà a svolgere anche le più semplici incombenze della vita di ogni giorno, come fare il bagno alla figlioletta di due anni e in generale prendersi cura di lei. Di qui la scelta di tentare una cura dimagrante. Per lei è stata molto dura, e i suoi sforzi non sono stati (ancora) ripagati come lei stessa si aspettava, ma i miglioramenti sono stati tanti e tangibili e la sua vita è cambiata radicalmente, proprio a partire dal suo rapporto con la piccola Kenlyn.

Strada facendo, Leneatha ha tenuto aggiornati i suoi fan sui social con foto, video e post e ha spiegato che a causa dei pressanti impegni familiari non è riuscita a rispondere a sempre tutti, ma ci tiene a far sapere di aver ritrovato la tanto agognata – e meritata – stabilità. Per saperne di più basta sintonizzarsi su Real Time…

