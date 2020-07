Vite al Limite, la storia di Dominic: perché è stato espulso dal programma

Vite al Limite andrà in onda su RealTime oggi lunedì 6 luglio 2020 con un nuovo episodio, di cui il protagonista sarà Dominic Hernandez.

La popolare serie televisiva Vite al Limite andrà in onda oggi, lunedì 6 luglio 2020, su RealTime (canale 31 del digitale terrestre) alle ore 21:10 con l’episodio 13 dell’ottava stagione. Il protagonista dell’episodio sarà Dominic Hernandez, un uomo che vive con il fratello in Texas e che pesa circa 304 chili.

La storia di Dominic Hernandez non è affatto semplice, l’uomo pesa più di 300 chili e vive nella sua auto insieme al fratello la prima volta che lo vediamo nel corso del programma Vite al Limite. Il viaggio di Dominic lo porterà a conoscere il dottor Yousef Nowzaradan, che cercherà di aiutarlo a perdere peso. Il giovane infatti lascia la California, dove vive, per recarsi a Houston, per farsi aiutare con la sua dipendenza da cibo. I due fratelli sono senza casa da quando la madre è morta e, secondo il racconto di Dominic, lui si è rifugiato nel cibo fin da piccolo, per superare l’abbandono del padre dalla famiglia. A vent’anni già pesava oltre 220 chili.

Come sta Dominic Hernandez oggi

Dominic Hernandez è stato abusato sessualmente quando aveva solo nove anni dal tutore che si occupava di lui e del fratello mentre la madre lavorava. Il dottor Nowzaradan suggerisce ai due fratelli di trovarsi una casa a Houston per poter iniziare un vero percorso di miglioramento e suggerisce a Dominic di iniziare a vedere un terapeuta, per trovare le origini del suo dolore e non rifugiarsi più nel cibo. Il ragazzo però non riesce ad avere successo e, demotivato, prende 4 chili anziché perderli e viene cacciato dal programma arrivato al sesto mese. Oggi, Dominic sembrerebbe essere un senzatetto che vive ancora nella sua macchina.

