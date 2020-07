Viaggi in treno low cost: extra sconto sulla tariffa Super Economy di Trenitalia. Tutto quello che bisogna sapere.

Per invogliare i cittadini a mettersi in viaggio in questa insolita estate di pandemia, fioccano le offerte di sconti sui diversi mezzi di trasporto. Dopo avervi segnalato diverse promozioni su voli low cost da parte delle principali compagnie aeree, torniamo a proporvi le migliori occasioni per viaggiare in treno a prezzi scontati.

Di seguito, le ultime migliori offerte di Trenitalia, da prendere subito perché a durata limitata. Ecco cosa bisogna sapere.

Treno low cost: sconto su Super Economy di Trenitalia

Tutto quello che avete sempre desiderato per viaggiare in treno: super sconti su tariffe già economiche. La promozione arriva da Trenitalia e viene proposta per raggiungere le mete di vacanza a prezzo veramente low cost.

La nuova promo si chiama “Extra sconto del 30% sulla Super Economy” e prevede appunto una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto già scontato in tariffa Super Economy. Dovete affrettarvi, però, perché l’offerta scade domenica 26 luglio. Entro questa data, infatti, dovete acquistare il vostro biglietto del treno in tariffa Super Economy con sconto del 30% per viaggiare dal 5 agosto al 30 settembre 2020. L’offerta è per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

Per acquistare il biglietto a prezzo scontato è sufficiente inserire il codice TRENOESTATE2020 nel form della pagina di acquisto, dopo aver selezionato luogo di destinazione, treno e giorno e orario di partenza.

La promozione “Extra sconto del 30% sulla Super Economy” è valida per acquisti sul sito web ufficila e di Trenitalia, App Trenitalia, biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e chiamando il Call Center (numero a pagamento).

Per acquistare sul sito web o su App Trenitalia:

seleziona la tua soluzione di viaggio e scegli l’offerta Super Economy;

inserisci il codice buono sconto TRENOESTATE2020 per ogni passeggero, rispettando le maiuscole, nell’apposito campo e clicca su verifica;

procedi al pagamento, selezionando la modalità che preferisci.

Il numero di posti è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe o livello di servizio. In caso di acquisto di soluzioni con più treni il sistema scala automaticamente il valore dello sconto sul treno d’importo superiore. Per soluzioni Andata e Ritorno, lo sconto si applica sulla soluzione di andata.

In caso di mancato utilizzo, il consumatore non potrà richiedere a Trenitalia l’equivalente valore dello sconto. In casi particolari di variazione nella circolazione dei treni ed in occasione del cambiamento periodico dell’orario ferroviario alcuni treni potrebbero non essere acquistabili.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/promo_extra_scontosupereconomy.html

Condizioni di acquisto del biglietto Super Economy

Il biglietto Super Economy prevede l’applicazione di differenti livelli di prezzo scontati rispetto al prezzo del biglietto Base. È possibile acquistarlo fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza del treno prescelto, sul sito web di Trenitalia, tramite l’App Trenitalia, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service e chiamando il Call Center (numero a pagamento).

All’offerta si applica un prezzo minimo di 7,9 euro.

Non è possibile cumulare lo sconto con altre riduzioni ad eccezione di quella a favore dei ragazzi, fatto salvo il prezzo minimo previsto per l’offerta.

Il numero di posti a disposizione per ogni livello di prezzo è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe o livello di servizio. Al momento dell’acquisto viene proposto il prezzo più vantaggioso disponibile.

Treni e servizi utilizzabili: Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento, ICN e IC in tutte le classi e livelli di servizio.

Nel caso di soluzioni di viaggio che includano l’utilizzo anche di treni non compresi nell’offerta, sarà necessario acquistare biglietti separati.

Cambio della prenotazione/biglietto: Non consentito

Cambio del nominativo: è possibile farlo gratuitamente, un numero illimitato di volte dal giorno d’emissione e fino alla partenza del treno prenotato nel rispetto delle condizioni dell’offerta. Dopo la partenza non è possibile richiedere il cambio nominativo.

Rimborso: Non consentito per rinuncia al viaggio

Accesso ad altro treno: Non consentito. Se si utilizza il biglietto in un giorno o su un treno diverso da quello prenotato si viene considerati sprovvisti di biglietto.

