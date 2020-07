Genoa Inter Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Genoa e Inter è valido per la 36esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Alle 19.30 di oggi 25 luglio, si affrontano per la 36esima giornata della Serie A TIM due squadre che hanno diverse posizioni di classifica e anche differenti ambizioni. Sono infatti Genoa e Inter, in uno dei classici del massimo campionato.

Le due squadre hanno quindi obiettivi diversi: la squadra di casa, dopo due vittorie consecutive, ha quattro punti di vantaggio sulla terzultima e deve salvarsi, gli ospiti sono attualmente terzi, ma inseguono il secondo posto occupato dall’Atalanta, al termine di una stagione tra alti e bassi.

Genoa Inter: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport, canale 251 del satellite. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le due squadre si sono affrontate complessivamente ben 105 volte col bilancio spostato decisamente a favore dei nerazzurri, che hanno vinto 54 sfide contro le 22 dei rossoblù. 29 sono i pareggi, l’ultimo dei quali risale addirittura a maggio 2013, Nelle successive 13 partire, otto le vittorie nerazzurre, che hanno vinto le ultime tre sfide consecutivamente, col punteggio complessivo di 13-0.

Genoa Inter, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Nicola e Conte hanno ultimato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Schone, Barreca; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.