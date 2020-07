Meteo del weekend 25-26 luglio: previsioni del tempo in Italia. Che tempo farà.

Mentre l’Italia in queste ore è finita nuovamente sotto piogge e nubifragi, con allagamenti a Milano e a Bergamo, il tempo dovrebbe migliorare durante il weekend su tutta Italia.

Nel frattempo, le piogge e i temporali che hanno colpito il Nord stanno per raggiungere il Centro Italia.

Meteo del weekend 25-26 luglio in Italia

È un’estate all’insegna del tempo variabile, con vento e pioggia. Domina l’anticiclone delle Azzorre sulle ondate di caldo africano, tuttavia viene periodicamente intaccato dalle perturbazioni in arrivo dal Nord Europa, che portano temporali anche violenti, soprattutto al Centro-Nord Italia. Niente caldo afoso come nell’estate dello scorso anno, per fortuna. Ma disturbi fastidiosi che rovinano le vacanze in questa strana estate segnata dalla pandemia del Covid-19.

Nelle ultime ore, il Nord Italia è stato investito da una forte perturbazione che ha portato temporali intensi e nubifragi, con allagamenti a Milano e Bergamo. Anche l’aeroporto di Orio al Serio è finito sott’acqua, ma i voli continuano ad operare regolarmente. La zona più colpita dagli allagamenti è quella nord di Milano, dove il fiume Seveso è esondato.

Le piogge in questo momento stanno interessando soprattutto le regioni di Nord Est, nelle prossime ore, nel pomeriggio, raggiungeranno il Centro Italia, con temporali che cadranno soprattutto lungo il versante adriatico. Il tempo è più stabile e soleggiato sul resto d’Italia, in particolare al Sud.

Per il weekend del 25-26 luglio è atteso un miglioramento.

Le previsioni del tempo in dettaglio

Un venerdì piovoso quello del 25 luglio, con tempo molto instabile al Nord e su parte del Centro, che sta portando temporali anche intensi. Tra sabato e domenica, tuttavia, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con la rimonta dell’alta pressione. Come annuncia il servizio di 3bmeteo.com. Una residua instabilità rimarrà comunque sulla dorsale appenninica, soprattutto al Centro-Sud, ancora nella giornata di sabato. Nella giornata di domenica sull’arco alpino è atteso ancora tempo variabile. Assisteremo, comunque, a un generale miglioramento con il rialzo delle temperature, senza eccessi di calore, ma con valori sulla media stagionale.

Sabato 25 luglio il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato al Nord, sulle regioni tirreniche centrali e sulle Isole Maggiori. Mentre è prevista qualche variabilità ancora al mattino sulle regioni adriatiche centro meridionali, con qualche piovasco locale. Rovesci e temporali, invece, sono attesi sulle regioni del Sud peninsulare, fino alle coste dell’alta Puglia e sulla Basilicata in pianura. Nel pomeriggio sono previsti fenomeni isolati sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. A fine giornata il tempo migliorerà ovunque. Le temperature saliranno al Centro-Nord, mentre saranno in calo al Sud.

Domenica 26 luglio, la giornata sarà soleggiata quasi ovunque in Italia, salvo qualche velatura o annuvolamento di passaggio sui rilievi, soprattutto al Nord e sulla Calabria. A partire dal pomeriggio, tuttavia, l’instabilità tornerà al Nord, sulle zone delle Alpi e delle Prealpi, con fenomeni locali e temporali di calore, che in serata potranno raggiungere anche le pianure del Friuli. Tempo più stabile altrove. Le temperature saranno in rialzo in tutta Italia.

